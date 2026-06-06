Nepotul regelui Charles, Peter Phillips, face nuntă sâmbătă cu Harriet Sperling, asistentă pediatrică la NHS, într-o ceremonie intimă desfășurată la Biserica Tuturor Sfinților din Kemble, Gloucestershire, potrivit presei britanice.

Nunta, care a început la ora 13:00, a adunat o parte importantă a familiei regale. Regele Charles și Regina Camilla, Prințul și Prințesa de Wales, precum și mama mirelui, Prințesa Anne, alături de soțul ei, viceamiralul Sir Tim Laurence, au fost prezenți la slujbă. De asemenea, au participat sora mirelui, Zara Phillips, cu soțul ei Mike Tindall, și Ducele și Ducesa de Edinburgh.

Se înțelege că Ducele și Ducesa de Sussex nu au fost invitați la nuntă. Deși Peter Phillips a fost cândva apropiat de Prințul Harry și s-a interpus între William și Harry la înmormântarea Prințului Philip în 2021, se spune că verii primari au pierdut contactul în ultimii ani.

Nici unchiul mirelui, Prințul Andrew, nu a fost prezent. Andrew nu mai participă la evenimente publice alături de familia regală după scandalul legat de Jeffrey Epstein.

Regele și Regina au participat doar la ceremonia religioasă, urmând să plece ulterior spre Epsom Derby, unde vor înmâna trofeul câștigătorului.

Harriet Sperling, în vârstă de 45 de ani, este o creștină devotată și mamă a unei fiice de 13 ani, Georgina, din prima căsătorie. Tatăl ei, Rupert Sanders, a murit în 2023. Fratele ei, Nicholas Sanders, a condus-o la altar. Mama ei, Mary Sanders, care slujește în cadrul bisericii locale, a fost prezentă alături de ceilalți frați ai miresei.

Atât Peter Phillips (48 de ani), cât și Harriet Sperling se căsătoresc pentru a doua oară. Cei doi s-au cunoscut la un meci de hochei al fiicelor lor, care joacă în aceeași echipă. Logodna a fost anunțată în august 2025, la mai puțin de 18 luni după ce au început relația. Phillips i-a oferit un inel realizat de bijutierul britanic Pragnell, aceeași companie care a creat inelul de logodnă al Reginei Mamă în 1946.

Cele trei fiice adolescente ale cuplului din căsătoriile anterioare vor fi domnișoare de onoare. După căsătorie, Harriet Sperling își va schimba numele în Phillips, dar fiica ei își va păstra numele de familie.

Recepția va avea loc la moșia Gatcombe Park a Prințesei Anne, organizată de celebra firmă Bentley’s Entertainments, care a supervizat anterior nunta lui David și Victoria Beckham și nunta Prințesei Eugenie.

Peter Phillips, fiul Prințesei Anne și al căpitanului Mark Phillips, este al 19-lea în linia de succesiune la tronul britanic. El locuiește pe domeniul Gatcombe împreună cu Harriet Sperling și fiica acesteia.

Evenimentul are loc într-o zi cu prognoză de ploaie, într-o zonă rurală pitorească din Gloucestershire, aproape echidistantă între Gatcombe și casa familiei Sperling din South Cerney.

Nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling reprezintă o reuniune relativ discretă a familiei regale, marcată totuși de absențe notabile și de continuarea tradițiilor britanice, într-un context în care familia regală încearcă să mențină o imagine unită în fața publicului.