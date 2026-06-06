Familia regală britanică s-a reunit sâmbătă în Gloucestershire pentru nunta lui Peter Phillips, nepotul Regelui Charles al III-lea, cu Harriet Sperling, ceremonia fiind organizată într-un cadru restrâns la biserica All Saints din Kemble La ceremonie participă mai multe personalități ale familiei regale britanice, inclusiv Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, precum și prințesa Anne, mama lui Peter Phillips, potrivit Express.

Mireasa a ajuns la biserică însoțită de fiica sa, Georgina, și de viitoarele sale fiice vitrege, Savannah și Isla Phillips. Cele trei adolescente au rolul de domnișoare de onoare și poartă ținute asortate.

În vârstă de 48 de ani, Peter Phillips este fiul Prințesei Anne și cel mai mare nepot al regretatei Elizabeth II. Deși ocupă locul 19 în ordinea de succesiune la tron, acesta nu deține un titlu regal și nu are atribuții oficiale în cadrul monarhiei britanice.

Căsătoria cu Harriet Sperling vine la cinci ani după divorțul de Autumn Kelly, cu care are două fiice, Savannah și Isla.

Relația dintre Peter și Harriet devine publică în 2024, iar de atunci cei doi participă împreună la mai multe evenimente importante, inclusiv Royal Ascot, Wimbledon și competiții ecvestre.

Deși prin căsătorie devine parte a familiei regale extinse, Harriet Sperling nu primește un titlu regal. Situația este similară celei a lui Peter Phillips, care nu a primit un titlu nobiliar la naștere, în ciuda legăturii directe cu monarhia britanică.

După ceremonia religioasă, invitații participă la recepția organizată la Gatcombe Park, reședința Prințesei Anne din Gloucestershire.