Monden

Nuntă în familia regală britanică. Nepotul Regelui Charles, din nou la altar

Comentează știrea
Nuntă în familia regală britanică. Nepotul Regelui Charles, din nou la altarNunta Peter Phillips. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Familia regală britanică s-a reunit sâmbătă în Gloucestershire pentru nunta lui Peter Phillips, nepotul Regelui Charles al III-lea, cu Harriet Sperling, ceremonia fiind organizată într-un cadru restrâns la biserica All Saints din Kemble La ceremonie participă mai multe personalități ale familiei regale britanice, inclusiv Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, precum și prințesa Anne, mama lui Peter Phillips, potrivit Express.

Nuntă în familia regală britanică. Nepotul regelui Charles a ajuns la altar alături de Harriet Sperling

Mireasa a ajuns la biserică însoțită de fiica sa, Georgina, și de viitoarele sale fiice vitrege, Savannah și Isla Phillips. Cele trei adolescente au rolul de domnișoare de onoare și poartă ținute asortate.

În vârstă de 48 de ani, Peter Phillips este fiul Prințesei Anne și cel mai mare nepot al regretatei Elizabeth II. Deși ocupă locul 19 în ordinea de succesiune la tron, acesta nu deține un titlu regal și nu are atribuții oficiale în cadrul monarhiei britanice.

A divorțat în urmă cu cinci ani

Căsătoria cu Harriet Sperling vine la cinci ani după divorțul de Autumn Kelly, cu care are două fiice, Savannah și Isla.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

Relația dintre Peter și Harriet devine publică în 2024, iar de atunci cei doi participă împreună la mai multe evenimente importante, inclusiv Royal Ascot, Wimbledon și competiții ecvestre.

Regele Charles

Regele Charles . Sursa foto: https://www.royal.uk/

Harriet Sperling nu primește un titlu regal după nuntă

Deși prin căsătorie devine parte a familiei regale extinse, Harriet Sperling nu primește un titlu regal. Situația este similară celei a lui Peter Phillips, care nu a primit un titlu nobiliar la naștere, în ciuda legăturii directe cu monarhia britanică.

După ceremonia religioasă, invitații participă la recepția organizată la Gatcombe Park, reședința Prințesei Anne din Gloucestershire.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale