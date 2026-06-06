Inteligența artificială poate îi identifica pe utilizatorii care folosesc pseudonime pe rețelele sociale, chiar și atunci când numele real, fotografia sau alte date directe sunt eliminate, potrivit unui studiu realizat de Anthropic și ETH Zurich. Analiza arată că sistemele AI analizează volume mari de mesaje publice și reușesc să extragă tipare din modul de exprimare, din interesele utilizatorilor și din detalii aparent banale.

Informații precum orașul menționat ocazional, domeniul de activitate sau preferințele personale pot fi corelate ulterior cu alte profiluri publice disponibile pe internet, ceea ce permite reconstruirea identității reale.

Pe durata analizei, cercetătorii au reușit să lege conturi diferite între ele, inclusiv profiluri de pe platforme precum Hacker News și LinkedIn, chiar și în situațiile în care au fost eliminate datele evidente de identificare. În unele teste, rata de potrivire a ajuns până la aproximativ 90%, ceea ce arată cât de eficient poate deveni acest tip de analiză.

Un alt aspect important al studiului este că identificarea unui cont anonim ar putea fi realizată cu costuri destul de mici, cercetătorii estimând că suma necesară ar putea varia între unu și câțiva euro, în funcție de resursele folosite și de cât de complexă este analiza.

Deși rezultatele nu au fost încă validate complet de întreaga comunitate științifică, ele sunt deja discutate în domeniul securității digitale, unde specialiștii atrag atenția că protejarea anonimatului nu mai depinde doar de ascunderea numelui, ci și de felul în care utilizatorii scriu, interacționează și își construiesc prezența online.

Acest pas este considerat important în lupta împotriva valului tot mai mare de atacuri cibernetice, având în vedere că mulți hackeri își desfășoară activitatea folosind tocmai anonimatul online pentru a-și ascunde identitatea și a evita detectarea.

Această abordare ar putea ajuta la reducerea timpului necesar pentru investigarea incidentelor și la creșterea șanselor de a identifica rapid sursa atacurilor, spun realizatorii studiului.