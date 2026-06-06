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Drona, o tradiție de peste un secol

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Drona, o tradiție de peste un secolDrone / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Drona este prezentată drept etalonul unui război modern sau contemporan, de utilitate recentă. Adevărul este cu totul altul. Începuturile dronelor datează de peste un secol. Drona reprezintă ideea de a duce un război cu vehicule aeriene sau navale, ori submarine fără pilot, prin coordonare de la distanță.

Drona, originea în torpile și mine marine

Drona este așadar o armă cu tradiție. Artileria era folosită la infanterie, apoi în bătălii maritime dar și aeriene. Robert Fulton acum peste 215 ani a construit submarine, torpile, adică „bombe inteligente” și mine navale. Napoleon dorea să invadeze Anglia.

Fulton a construit primul vapor, adică prima navă cu aburi care a putut circula efectiv pe un râu. Din păcate, progresul era ceva ce dura și Napoleon se grăbea. Fulton nu a putut continua cerctările pentru torpile. Așa că drona urma să mai aștepte în istorie.

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Drona, creația americanilor și a britanicilor

Drona ca aparat de zbor fără pilot are 109 ani vechime. În 1917, americanul Charles F. Kettering din Dayton Ohio a construit cu succes „The Bug”. Putea dezvolta o viteză de 80 km/h și putea străbate 120 km pentru a atinge o țintă.

Britanicii nu s-au lăsat nici ei mai prejos. La 21 martie 1917, a zburat o dronă denumită „Ruston-Proctor Aerial Target”.   Controlul Radio a fost construit ca sisten de către profesorul Acrchibald Low. Aparatul în sine a fost proiectat ca un mini-avion de către Geoffrey de Havilland. Drona era dotată cu un motor ABC Gnat care avea 35 Cai Putere.

Drone

Drone. Sursă foto: Facebook

Al Doilea Război Mondial

Dronele au fost luate în considerare tot mai mult din Al Doilea Război Mondial. Dronele de tip țintă erau folosite pentru instrucția artileriștilor și piloților de vânătoare.  Drona de asalt purta încărcătură explozivă și era ghidată radio pentru a se detona asupra unor ținte adverse.

Drona ca tehnologie stă la baza conceptului de arme ghidate și a rachetelor timpurii de croazieră.

Drona și Marylin Monroe

S-a împlinit un secol de când s-a născut Marilyn Monroe, La 19 ani, pe când se numea Norma Jane Dougherty, viitoarea actriță lucra într-o fabrică  din domeniul aeronautic localizată în California.  Fabrica era renumită pentru „radioplanele” de dapt dronele OQ-2. În iuniw 1945, ea a fost descoperită de un fotograf militar. Acesta a ales-o să pozeze pentru un documentar. Acel documentar era dedicat prezentării contribuției femeilor la efortul de război.

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