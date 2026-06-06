Explicațiile oficiale oferite de autorități după ce o dronă maritimă fără pilot a explodat în Portul Constanța sunt demontate piesă cu piesă de specialiști de rang înalt și comandanți de navă.

Ceea ce inițial a fost prezentat drept un posibil incident neașteptat capătă o turnură extrem de gravă, suspiciunile îndreptându-se către o deturnare ostilă a dispozitivului, o operațiune de sabotaj programată sau chiar o diversiune sub steag fals. Numai inspirația unor specialiști a prevenit o catastrofă.

Iată o analiză detaliată a tuturor scenariilor tehnice și militare apărute în jurul acestui incident de securitate care vizează o infrastructură critică a României.

Cea mai șocantă ipoteză a fost lansată la România TV de contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea, Comandantul Componentei Operaționale Navale. Potrivit acestuia, ambarcațiunea de asalt nu a ajuns întâmplător la danele terminalului petrolier din Constanța. Datele de navigație și hidrodinamica din bazinul pontic infirmă rapid varianta unei simple rătăciri pe mare.

Anomalia curenților marini. În zona litoralului românesc, curenții se deplasează de la nord la sud, pe lângă coastă. Dacă drona ucraineană ar fi plutit pur și simplu în derivă, fără propulsie sau ghidaj activ, legile fizicii arată că aparatul ar fi trebuit fie să rămână blocat pe digul exterior, fie să eșueze pe plajele de la Eforie sau Mangalia.

Dovada controlului activ. Faptul că drona a pătruns adânc în interiorul complexului portuar, ocolind barierele naturale, indică o intervenție de la distanță. „O dronă în derivă nu avea cum să ajungă în zona aceea a Portului Constanța. [...] Cineva a preluat controlul acelei drone”, a explicat contraamiralul Ciorobea.

O eroare de pilotaj a inamicului. Se presupune că forțele ruse au preluat controlul aparatului după ce Kievul a pierdut legătura cu el, ținta finală fiind Oil Terminal. Planul a eșuat la limită doar pentru că operatorii ostili au întâmpinat dificultăți de manevrare în spațiul îngust, drona prinzându-se de elementele digului unde a rămas blocată fără a mai putea înainta spre danele 77-78.

Comandantul de navă Mihai Radu, profesionist cu o vastă experiență în apele teritoriale românești, desființează de asemenea versiunea unui accident. Acesta consideră că geografia Oil Terminal, o zonă extrem de îngustă și supravegheată, aflată la adăpostul digului de Nord, face imposibilă pătrunderea aleatorie a unui obiect purtat doar de valuri.

Prezența unui timer pe bombă. Un argument tehnic major care dă peste cap varianta oficială este faptul că drona avea atașat un sistem de programare a exploziei. Un mecanism de temporizare (timer) nu se montează pe un aparat lăsat în derivă pasivă, ci indică o misiune coordonată și programată la un orar precis.

Diversiunea de la Răsărit (Steag Fals). Mihai Radu avertizează că Federația Rusă are capacitatea tehnologică de a produce drone maritime identice cu cele ucrainene, folosind specificațiile capturate de pe front. Momentul incidentului coincide cu un vid guvernamental și o fragmentare politică în România, context ideal pentru ca propaganda rusă să transforme Ucraina într-o amenințare directă la adresa siguranței românilor.

O altă problemă gravă identificată la nivel de comandament militar vizează comunicarea diplomatică și strategică a partenerilor ucraineni. În mod normal, procedurile standard NATO prevăd alertarea imediată a aliaților în cazul pierderii unui echipament militar.

Fereastra de timp pierdută. Drona a ajuns în Portul Constanța în jurul orei 05:30 dimineața, ceea ce înseamnă că armata ucraineană a pierdut controlul asupra ei în jurul miezului nopții. Informarea oficială din partea Kievului s-a făcut însă cu o jumătate de zi întârziere, timp în care aparatul a navigat nedetectat în apropierea infrastructurii critice.

Sistemul de autodistrugere. După ce informarea a fost în cele din urmă transmisă, geniștii români au analizat caracteristicile dronei și au descoperit o capcană tehnică. Aparatul era prevăzut cu un sistem automat de autodistrugere care s-ar fi declanșat la orice tentativă de manipulare sau neutralizare directă. Din acest motiv, autoritățile au evacuat de urgență zona costieră și au lăsat dispozitivul să se detoneze controlat.

Incidentul a provocat o uriașă îngrijorare publică legată de vulnerabilitatea apărării naționale pe litoral, mai ales după atacurile recente raportate în regiuni precum Galați. Principalele semne de întrebare au vizat sistemul SCOMAR (Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă).

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a emis un comunicat oficial prin care explică eșecul monitorizării macro în acest caz.

SCOMAR nu este un radar militar anti-dronă. MAI subliniază că sistemul este o structură de Gardă de Coastă destinată monitorizării traficului naval comercial, controlului frontierelor și combaterii migrației ilegale, nu un scut militar de apărare antiaeriană sau de suprafață.

Sistemul a fost optimizat din punct de vedere tehnic pentru detectarea navelor și ambarcațiunilor cu dimensiuni mai mari de 6 metri. Drona maritimă utilizată în incident avea caracteristicile unei platforme de dimensiuni reduse, cu o amprentă radar extrem de mică, încadrându-se într-o categorie tehnică total diferită de țintele pentru care a fost configurat sistemul.

În timp ce MAI face apel la evitarea concluziilor pripite înainte de finalizarea evaluărilor instituționale pentru a nu crea confuzie publică, specialiștii din domeniu cer de urgență clarificarea modului în care o țară NATO aflată în alertă maximă poate fi expusă unui asemenea risc de sabotaj energetic.