Japonia, zguduită de un cutremur de 7,4. Transporturi afectate și alertă de tsunami

Un seism cu magnitudinea preliminară de 7,4 s-a produs luni după-amiază în largul coastei de nord-est a Japoniei, a transmis Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA).

În urma mișcării telurice a fost emisă o avertizare de tsunami, cu valuri care ar putea atinge până la trei metri în prefectura Iwate și în unele zone din Hokkaido.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a indicat o magnitudine de 7,3 și a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 13 kilometri.

Cutremurul a avut loc la ora 16:53 (07:53 GMT), în apele Pacificului, în largul prefecturii Iwate. Potrivit relatărilor locale, mișcările au fost suficient de puternice încât clădiri înalte din Tokyo, aflat la sute de kilometri distanță, au fost puse în vibrație.

Autoritățile au transmis avertismente urgente către populația din zonele de coastă.

„Evacuați imediat regiunile costiere și zonele riverane către locuri mai sigure, cum ar fi terenuri înalte sau clădiri de evacuare. Valurile seismice ar putea lovi de mai multe ori. Nu părăsiți zonele sigure până la ridicarea alertei”, a transmis JMA.

Postul public NHK a întrerupt imediat programele obișnuite pentru a difuza informații de urgență.

Circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen pe ruta Tokyo–Aomori a fost suspendată, potrivit agenției Kyodo, în urma verificărilor de siguranță. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube majore, însă evaluările sunt în desfășurare. Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, situată la intersecția a patru plăci tectonice, în zona Cercul de Foc al Pacificului. Țara înregistrează anual aproximativ 1.500 de cutremure, majoritatea de intensitate redusă.

Arhipelagul rămâne marcat de seismul devastator din martie 2011, cu magnitudinea 9, care a generat un tsunami soldat cu aproximativ 18.500 de morți sau dispăruți.

Autoritățile japoneze avertizează în continuare că regiunea fosei Nankai, o zonă subacvatică de aproximativ 800 de kilometri, rămâne una dintre cele mai expuse la un cutremur major și un posibil tsunami, cu potențial de impact extrem de ridicat.