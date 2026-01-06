Cutremur de 6,2 grade în Japonia. Ce au simțit locuitorii și ce se întâmplă cu centralele nucleare

Un cutremur cu magnitudinea estimată la 6,2 a avut loc marți în vestul Japoniei, fiind resimțit în mai multe regiuni, fără a provoca alerte de evacuare.

Seismul a atras atenția autorităților locale și a populației, fiind considerat semnificativ datorită intensității percepute în orașele din apropiere.

Potrivit Agenției Japoneze de Meteorologie, cutremurul s-a produs în prefectura Shimane, situată în partea de nord-vest a Japoniei.

Epicentrul seismului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, ceea ce a făcut ca mișcările să fie resimțite mai puternic la suprafață.

„Mișcarea telurică a fost monitorizată în timp real, iar până în acest moment nu au fost raportate daune semnificative”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției pentru Associated Press.

Cele mai intense tremurături au fost înregistrate în orașul Matsue, capitala prefecturii Shimane, precum și în localități din apropiere, inclusiv în prefectura Tottori.

Autoritățile au supravegheat situația pentru a evalua eventualele efecte asupra clădirilor și infrastructurii locale.

Oficialii japonezi au transmis rapid că nu există risc de tsunami, o informație confirmată și de agenția Associated Press.

Autoritățile au subliniat că monitorizarea continuă este necesară, iar populația trebuie să fie atentă la eventuale replici ale cutremurului.

În paralel, Autoritatea pentru Reglementare Nucleară a verificat centralele nucleare din zonă. Controalele nu au indicat probleme la centrala nucleară Shimane sau la alte instalații din regiune.

Un oficial a declarat pentru Reuters: „Infrastructura critică a fost inspectată și nu au fost detectate anomalii cauzate de seism”.

Japonia se află pe Inelul de Foc al Pacificului, o zonă tectonică extrem de activă, unde cutremurele sunt frecvente. Experții subliniază că adâncimea redusă a seismelor pe uscat crește percepția lor la suprafață, chiar dacă magnitudinea nu este extrem de mare.

Cutremurele de acest tip, de intensitate moderată spre puternică, sunt monitorizate constant de autorități pentru a preveni daune mai serioase, mai ales în zone cu infrastructură critică sau dens populată.

Autoritățile japoneze continuă să supravegheze activitatea seismică din regiune. Locuitorii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru replici, să verifice securitatea clădirilor și să urmeze indicațiile oficiale în caz de nevoie.

Cutremurul de marți reamintește importanța sistemelor de alertă și a planurilor de urgență în Japonia, țară obișnuită cu fenomene seismice.

Deși nu au fost raportate pagube semnificative, monitorizarea atentă continuă, mai ales în apropierea centralelor nucleare și a infrastructurii critice.