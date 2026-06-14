Greșeala care strică gustul roșiilor. Cum ar trebui păstrate

Greșeala care strică gustul roșiilor. Multe persoane aleg să pună roșiile în frigider imediat după cumpărare, crezând că astfel le vor păstra proaspete mai mult timp. Specialiștii avertizează însă că această metodă poate afecta aroma, textura și calitatea fructelor, mai ales atunci când acestea nu sunt complet coapte, potrivit Blic.

Roșiile se numără printre alimentele care reacționează sensibil la temperaturile scăzute. Potrivit experților, păstrarea lor prematură în frigider poate afecta procesele naturale care contribuie la dezvoltarea gustului și a aromei. Chiar dacă exteriorul rămâne aparent neschimbat, interiorul poate suferi modificări semnificative.

În multe cazuri, roșiile ținute la rece devin mai puțin aromate, își pierd dulceața caracteristică și capătă o textură făinoasă. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea depozitării în frigider înainte ca fructele să ajungă la maturitatea completă.

Pentru a-și păstra calitățile, roșiile aflate încă în proces de coacere ar trebui ținute într-un spațiu aerisit și ferit de temperaturi extreme. Experții susțin că temperatura camerei reprezintă cea mai bună opțiune în această etapă, deoarece permite continuarea procesului natural de maturare.

Abia după ce sunt complet coapte și nu urmează să fie consumate imediat, roșiile pot fi păstrate pentru scurt timp în frigider pentru a încetini degradarea. Chiar și în aceste situații, perioada petrecută la rece ar trebui să fie cât mai redusă.

O altă greșeală frecventă este depozitarea lor în locuri expuse direct la soare, cum ar fi pervazurile sau mesele aflate în bătaia luminii. Temperaturile ridicate accelerează pierderea umidității și favorizează deteriorarea mai rapidă a fructelor. Astfel, deși par să se coacă mai repede, roșiile își pot pierde din prospețime și din textura specifică.

Modul în care sunt așezate roșiile influențează, de asemenea, durata lor de păstrare. Atunci când sunt îngrămădite unele peste altele, presiunea exercitată asupra fructelor poate provoca lovituri și zone afectate. În plus, umiditatea care se acumulează între ele accelerează procesul de alterare.

Specialiștii recomandă păstrarea roșiilor într-un singur strat, astfel încât aerul să circule cât mai bine în jurul fiecărui fruct.

Mulți consumatori aleg să lase roșiile în pungile în care au fost cumpărate, însă această metodă nu este recomandată. Pungile din plastic rețin umezeala și împiedică ventilarea, creând condiții favorabile pentru apariția mucegaiului și degradarea rapidă a produselor. Pentru o păstrare corectă, experții recomandă depozitarea într-un loc bine ventilat și verificarea periodică a gradului de coacere.

În general, roșiile își păstrează cel mai bine gustul, aroma și textura atunci când sunt consumate la scurt timp după ce au ajuns la maturitate, fără a fi expuse excesiv la frig sau la umiditate.