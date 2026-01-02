Seism cu magnitudinea de 6,5 grade în Mexic. O persoană a murit și 12 sunt rănite

Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a lovit vineri sudul Mexicului, provocând momente de panică în rândul populației și întrerupând pentru scurt timp conferința de presă susținută de președinta Claudia Sheinbaum, potrivit Reuters. Mișcarea telurică, localizată în statul Guerrero, a avut loc la aproximativ 35 de kilometri adâncime, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Regiunea, unde se află și Acapulco, era încă în proces de refacere după uraganul devastator din 2023.

În timp ce vorbea în Ciudad de Mexico, alarma seismică a început să sune, iar șefa statului a părăsit sala împreună cu jurnaliștii. După câteva minute, conferința a continuat. Sheinbaum a menționat ulterior că, deși există o victimă, nu au fost raportate „daune grave”.

Seismul s-a produs la ora locală 07:58 (15:58 în România). Mulți oameni au coborât în grabă din clădiri, unii încă în pijamale. Epicentrul a fost localizat lângă San Marcos, în Guerrero, la aproximativ 400 km de capitală, a precizat USGS. La revenirea la Palatul Național, președinta a reiterat faptul că nu s-au înregistrat „daune grave” nici în Ciudad de Mexico, nici în statul afectat.

Autoritățile municipale au confirmat ulterior moartea unui bărbat de 60 de ani, care a căzut în timp ce încerca să iasă din locuință. Primarul Clara Brugada a anunțat existența a 12 răniți. Serviciul Seismologic Național a raportat 151 de replici, toate slabe.

Serviciul american NOAA a informat că nu a fost necesară emiterea unei alerte de tsunami. Mexicul dispune de sisteme de avertizare timpurie care trimit notificări pe telefoanele mobile și oferă de regulă un răgaz de aproape un minut pentru a găsi adăpost. În capitală funcționează și difuzoare montate pe stâlpi, capabile să transmită „alerte seismice”.

Mexicul se află la contactul a cinci plăci tectonice, ceea ce explică frecvența ridicată a seismelor, mai ales pe litoralul Pacificului. Istoria recentă consemnează dezastre majore: cutremurul din 1985, de 8,1, a provocat peste 12.000 de morți, iar structura geologică a capitalei — construită parțial pe un fost lac — o face și astăzi vulnerabilă.

Pe 19 septembrie 2017, un seism de 7,1 a ucis 369 de persoane, majoritatea în Ciudad de Mexico, iar cinci ani mai târziu, în aceeași zi calendaristică, centrul țării a fost din nou zguduit, la câteva ore după un exercițiu de simulare a cutremurului.