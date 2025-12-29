Cutremur devastator în Peru. Cel puțin 25 de oameni au fost răniți

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în Peru, în urma unui cutremur de magnitudinea 6,0 produs în weekend, în largul orașului portuar Chimbote, situat la nord de Lima, anunță autoritățile, potrivit AFP.

Seismul s-a produs loc sâmbătă seara, la ora locală 21.51 (duminică, 4.53, ora României), în apropierea Chimbote, au anunțat autoritățile. Ministerul Sănătății a transmis că s-au înregistrat ”25 de răniți, dintre care 12 au fost spitalizați, iar 13 au fost autorizați să plece”.

În Chimbote, un oraș cu aproximativ o jumătate de milion de locuitori, spitalul principal, școli și mai multe locuințe au fost avariate, potrivit imaginilor difuzate de presa locală. Înregistrări video postate pe rețelele de socializare arată clădiri fisurate și obiecte răspândite pe jos în supermarketuri.

Peru, cu o populație de 34 de milioane de locuitori, se află pe Centura de Foc a Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă, care se întinde de la coasta de vest a Americii până în estul Asiei.

În 1970, regiunea Ancash a fost devastată de unul dintre cele mai sângeroase cutremure din ultimii 100 de ani, soldat cu 67.000 de morți.

În urma cu două zile, Taiwan a fost zguduit de un cutremur puternic cu magnitudinea 7,0, produs în largul orașului de coastă Yilan, situat în nord-estul insulei, la aproximativ 32 de kilometri de țărm, a anunțat administrația meteorologică a Taiwanului. Seismul s-a resimțit și în capitala Taipei, provocând îngrijorare în rândul locuitorilor.

Seismul a zdruncinat clădirile din capitala Taipei și a avut o adâncime de 73 km, a anunțat administrația meteorologică a Taiwanului, potrivit Reuters. Agenția Națională de Pompieri a declarat că evaluarea pagubelor este încă în desfășurare. Taiwan se situează în zona de contact a două plăci tectonice, ceea ce face ca insula să fie extrem de predispusă la cutremure.