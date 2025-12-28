Imagini spectaculoase cu erupția Vulcanului Etna, după trei decenii de „adormire”

Craterul de nord-est al Vulcanului Etna, considerat de ani de zile un gigant adormit, a erupt în acest weekend, marcând o premieră după aproape 30 de ani, printr-o activitate stromboliană vizibilă pe cerul iernii siciliene. Autoritățile au recomandat turiștilor să evite deplasările pe versanții vulcanului, potrivit Euronews.

Erupțiile Vulcanului Etna, vizibile de pe pistele de schi vecine, au oferit turiștilor și locuitorilor un spectacol nocturn rar întâlnit. Fenomenul a fost observat în weekend, pe cerul iernii siciliene.

Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur de magnitudinea 2,4 s-a produs în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, reprezentând un nou semn al activității vulcanului.

Unii experți estimează că această fază de activitate nu este neobișnuită, însă craterul rămâne atent supravegheat. Ultima fântână de lavă emisă de acest crater a avut loc în 1998.

Oamenii de știință au emis o avertizare roșie pentru aviație, semnalând un potențial risc pentru aeronave, însă autoritățile au declarat că zborurile la aeroportul Catania-Fontanarossa au continuat să funcționeze normal, cu excepția cazului în care căderile de cenușă vor crește.

Protecția Civilă din Italia a recomandat turiștilor și localnicilor să evite traseele montane și zonele din apropierea craterelor active. Accesul pe versanții superiori ai vulcanului a fost restricționat temporar, iar ghizii montani au fost sfătuiți să suspende excursiile. Aeroporturile din zonă monitorizează traficul aerian din cauza norilor de cenușă. Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie supraveghează constant Etna, iar specialiștii consideră activarea craterului nord-est un eveniment notabil.

Pentru locuitorii Siciliei, Etna reprezintă atât o sursă de viață, prin solurile fertile care susțin agricultura locală, cât și o amenințare, iar autoritățile afirmă că situația este momentan sub control și că populația va fi informată în permanență despre eventualele schimbări.