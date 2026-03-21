Acum 40 de ani, „răsuna Valea” de jale

Am împrumutat titlul unui film proletcultist „Răsună Valea” din 1949, regizat de Paul Călinescu, pe scenariul lui Mircea Ștefănescu. Numai că acum patru deceniu, Valea a răsunat de jale. Au fost atunci numeroase victime. Evident, prea puțin s-a știut în epocă.

Au fost 34 de victime din care 25 au decedat în zilele de 21 și 22 martie 1986. Totul s-a petrecut la Mina Vulcan din Valea Jiului. Statistica seacă a consemnat: stratul 7, blocul 0, orizontul 420. A fost o acumulare de metan care a generat explozia. Au murit în acea zi 17 mineri și 2 au fost răniți. Printre morți, erau și trei militari care îndeplineau serviciul militar „în economia națională”.

Cauza exploziei a fost o acumulare de gaz metan. Practic, după greva minerilor din 1977, minerii au beneficiat de anumite îmbunătățiri, însă mai mult pe hârtie. Sloganul „Să dăm țării cât mai mult cărbune!” a dus la erori! Se dorea, evident, depășirea planului. În abataj, se făceau greșei. Unele erau măsurarea incorectă a nivelului de gaz, manevrarea necorespunzătoare a capselor pentru „pușcare” dar și stabilirea incorectă a locurilor unde să se plaseze explozibilul. În plus, nu se făcea aerisirea în mod suficient prin puțurile de aerisire. Economiile la carburant au determinat funcționarea defectuoasă a instalațiilor speciale de aeraj.

Ultima tragedie „din Vale” fusese în 1982, la Mina Paroșeni. Atunci, muriseră 15 mineri.

Comisia de anchetă a coborât în subteran pe 22 martie 1986. Erau specialiști de la CCSM (Centrul de Cercetăro pentru Securitate Minieră), erau cadre ale Securității, erau mineri. O explozie devastatoare a făcut alte 17 victime. Au murit 8 oameni și 9 au fost răniți. Între morți, au fost cinci experți de a CCSM, un ofițer de Securitate și inginerul șef de Securitate al Minei Vulcan. Restul au fost mineri.

Cauza imediată a exploziei a fost utilizarea, nu se știe de către cine a unui foc deschis autogen care a declanșat explozia, pe fondul acumulării de gaz metan. Nu se știe cine a permis ca să ajungă comisia în subteran, în condițiile în care nu se știa nivelul real al metanului din zona unde avusese loc tragedia.

Presa oficială a păstrat tăcerea. Cauzele reale ale celor două explozii au fost deficiențele în muncă, folosirea necorespunzătoare a echipamentelor de detecție, „pușcare”, insuficiența aerajului. În plus, presiunea planului determina greșelile în lanțul logistic și de exploatae. După 1989, memoria minerilor și a tuturor celor morți și răniți la Vulcan a fost respectată prin monumente și comemorări.

În 2001, 2002 și 2008, la Vulcan și Petrila au fost alte explozii cauzate cu 24 morți la Vulcan, respectiv 9 morți și 9 răniți la Petrila.