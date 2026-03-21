Acum 40 de ani, „răsuna Valea” de jale

Am împrumutat titlul unui film proletcultist „Răsună Valea” din 1949, regizat de Paul Călinescu, pe scenariul lui Mircea Ștefănescu.  Numai că acum patru deceniu, Valea a răsunat de jale. Au fost atunci numeroase victime. Evident, prea puțin s-a știut în epocă.

21 martie 1986 - filmul tragediei

Au fost 34 de victime din care 25 au decedat în zilele de 21 și 22 martie 1986. Totul s-a petrecut la Mina Vulcan din Valea Jiului.  Statistica seacă a consemnat: stratul 7, blocul 0, orizontul 420. A fost o acumulare de metan care a generat explozia. Au murit în acea zi 17 mineri și 2 au fost răniți. Printre morți, erau și trei militari care îndeplineau serviciul militar „în economia națională”.

Cauza exploziei a fost o acumulare de gaz metan. Practic, după greva minerilor din 1977, minerii au beneficiat de anumite îmbunătățiri, însă mai mult pe hârtie. Sloganul „Să dăm țării cât mai mult cărbune!” a dus la erori! Se dorea, evident, depășirea planului. În abataj, se făceau greșei. Unele erau măsurarea incorectă a nivelului de gaz, manevrarea necorespunzătoare a capselor pentru „pușcare” dar și stabilirea incorectă a locurilor unde să se plaseze explozibilul. În plus, nu se făcea aerisirea în mod suficient prin puțurile de aerisire. Economiile la carburant au determinat funcționarea defectuoasă a instalațiilor speciale de aeraj.

Ultima tragedie „din Vale” fusese în 1982, la Mina Paroșeni. Atunci, muriseră 15 mineri.

Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp
Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp
Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga românii din Țara Soarelui Răsare
Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga românii din Țara Soarelui Răsare

22 martie 1986 - salvatori, oameni de știință morți în a doua explozie

Comisia de anchetă a coborât în subteran pe 22 martie 1986. Erau specialiști de la CCSM (Centrul de Cercetăro pentru Securitate Minieră), erau cadre ale Securității, erau mineri. O explozie devastatoare a făcut alte 17 victime. Au murit 8 oameni și 9 au fost răniți.  Între morți, au fost cinci experți de a CCSM, un ofițer de Securitate și inginerul șef de Securitate al Minei Vulcan. Restul au fost mineri.

Cauza imediată a exploziei a fost utilizarea, nu se știe de către cine a unui foc deschis autogen care a declanșat explozia, pe fondul acumulării de gaz metan. Nu se știe cine a permis ca să ajungă comisia în subteran, în condițiile în care nu se știa nivelul real al metanului din zona unde avusese loc tragedia.

Cenzura și-a făcut treaba

Presa oficială a păstrat tăcerea. Cauzele reale ale celor două explozii au fost deficiențele în muncă, folosirea necorespunzătoare a echipamentelor de detecție, „pușcare”, insuficiența aerajului. În plus, presiunea planului determina greșelile în lanțul logistic și de exploatae. După 1989, memoria minerilor și a tuturor celor morți și răniți la Vulcan a fost respectată prin monumente și comemorări.

În 2001, 2002 și 2008, la Vulcan și Petrila au fost alte explozii cauzate cu 24 morți la Vulcan, respectiv 9 morți și 9 răniți la Petrila.

19:43 - Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp
19:24 - Final de misiune în Irak. MApN a anunțat că 117 soldați români au revenit acasă
19:12 - Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga ro...
19:05 - Schimbări la Wimbledon. Arbitrajul va fi diferit de anul acesta
18:55 - Noua descoperire poate transforma lumina solară în combustibil
18:49 - Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Bacău. A fost emis mesaj Ro-Alert

Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

