Recomandări pentru vacanța de Paște: Cele mai însorite locuri care merită vizitate

Paștele se apropie, iar mulți dintre noi caută destinații perfecte pentru o scurtă vacanță. Pentru cei care preferă relaxarea totală, stațiunile de coastă reprezintă alegerea ideală, în timp ce iubitorii de aventură și cultură pot explora orașele istorice și peisajele naturale spectaculoase, potrivit easyjet.com.

Dacă visezi la o escapadă de Paște scăldată în soare, unele destinații par să garanteze vreme bună chiar și pentur plajă. Potrivit unui raport recent al easyJet Holidays, cele mai „fiabile” locuri pentru vreme însorită au fost clasificate pe baza temperaturilor medii maxime, numărului de ore de soare, precipitațiilor și accesibilității.

În fruntea listei se află Sharm El Sheikh, stațiunea egipteană de la Marea Roșie, unde șansele de soare sunt estimate între 98 și 100%. Aici, temperaturile pot atinge 30°C, iar ziua se poate bucura de până la 11 ore de lumină solară, ceea ce o transformă într-o alegere ideală pentru cei care vor să profite de fiecare rază de soare în vacanța de Paște.

Pe locul doi se situează insula Sal din Capul Verde, celebră pentru plajele sale cu nisip alb și apele turcoaz, cu probabilitate aproape zero de ploaie în luna aprilie.

Gran Canaria completează podiumul, oferind temperaturi plăcute de 23°C și precipitații limitate la 5-15% într-o zi obișnuită. Stuart Wright, director de relații cu clienții la easyJet Holidays, subliniază:

„După lunile întunecate de iarnă, mulți dintre clienții noștri așteaptă vacanța de Paște ca pe o oportunitate de a recupera vitamina D.” El recomandă și destinațiile din Europa sau Africa de Nord pentru cei care își doresc vreme caldă fără a călători foarte departe.

Hurghada, Egipt, situată aproape în linie cu Sharm El Sheikh, s-a remarcat recent în clasamentele destinațiilor cu soare garantat. Cu temperaturi ce ating 28°C și un nivel de fiabilitate a soarelui între 95 și 98%, orașul reprezintă un adevărat paradis pentru pasionații de snorkeling, dar și pentru cei care doresc să profite de parcurile acvatice locale.

Pe coasta marocană, aproape de Insulele Canare, Agadir se distinge prin plajele sale nisipoase și o temperatură medie de 24°C, oferind o atmosferă relaxantă și ideală pentru surfing.

La doar trei ore în interiorul țării, Marrakech atrage turiștii cu soarele său aproape constant în perioada Paștelui, cu un scor de fiabilitate între 90 și 95% și temperaturi ce ating 27°C.

Pentru familiile dornice să combine vacanța cu explorarea istoriei, Paphos, Cipru, rămâne o alegere de top. În aprilie, orașul se bucură de aproximativ 87% zile însorite și temperaturi de peste 30°C. Printre atracțiile principale se numără Mormintele Regilor, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, unde cercetările arheologice continuă să dezvăluie comori istorice.

Destinații precum Algarve, în Portugalia, și Sicilia, în sudul Italiei, rămân favorite pentru escapadele de primăvară, oferind turiștilor combinația perfectă între soare și relaxare.

Faro, capitala Algarve, se remarcă printr-un indice de fiabilitate a soarelui de 85-88%, ceea ce garantează plimbări calde pe litoral, cu temperaturi în jurul valorii de 22°C.

Pe de altă parte, Sicilia atrage prin trasee de drumeție accesibile și panorame spectaculoase asupra Muntelui Etna, cu opt până la nouă ore de lumină solară pe zi.

Stuart Wright subliniază importanța oferirii unui grad suplimentar de siguranță pentru turiști: „Știm cât de important este ca turiștii să fie siguri atunci când își planifică o escapadă însorită de Paște. Tocmai de aceea am introdus indicele de fiabilitate a soarelui, pentru a le oferi încredere și pentru a-i ajuta să profite la maximum de vacanța lor”.