Viață mai bună la pensie: statele care oferă prețuri mici și sisteme medicale excelente

Pentru tot mai mulți pensionari, mutarea într-o altă țară devine o opțiune destul de realistă, motivată de dorința unui trai mai liniștit, costuri mai mici și acces la servicii medicale de calitate. Diferențele dintre state sunt semnificative, iar unele destinații reușesc să ofere un echilibru atractiv între cheltuieli zilnice reduse și un sistem de sănătate bine pus la punct, informează Express.

În multe dintre aceste țări, pensia poate acoperi confortabil cheltuieli precum locuința, utilitățile, alimentația și transportul, fără compromisuri majore asupra calității vieții. Pe lângă aspectele financiare și medicale, climatul plăcut, stabilitatea socială și ritmul de viață mai relaxat contribuie la atractivitatea acestor țări.

Clasamentul global al destinațiilor pentru pensionari din 2026 a scos la iveală o surpriză. Spania nu mai este prima opțiune pentru seniorii care vor să se stabilească în străinătate. Indexul anual realizat de International Living a analizat și în acest an cele mai bune 10 țări pentru pensionari, punând accent pe calitatea vieții și pe siguranța pe termen lung.

Pentru cei care iau în calcul o mutare peste hotare după retragerea din activitate, decizia nu este deloc simplă. Din acest motiv, Raportul International Living vine în sprijinul celor care doresc un trai liniștit la bătrânețe, evaluând fiecare destinație în funcție de criterii esențiale precum regimul vizelor, infrastructura medicală și confortul general al traiului

Malaezia este percepută ca o destinație cu un ritm de viață relaxat, mai ales în Penang, unde interacțiunile sociale sunt autentice, iar oamenii își fac timp să comunice cu adevărat. Limba engleză este folosită pe scară largă, ceea ce facilitează integrarea, iar comunitățile de localnici și expatriați se întâlnesc frecvent la activități sportive, acțiuni de voluntariat sau în piețele locale.

Din punct de vedere financiar, costurile sunt atractive: închirierea unui apartament cu patru dormitoare în Tanjung Bungah, suburbie a orașului George Town, ajunge la aproximativ 4.500 de ringgit (960-980 dolari), iar mesele în oraș sunt surprinzător de ieftine. Achiziția unei locuințe este posibilă, cu un prag minim al valorii proprietății. Sistemul medical este considerat sigur și accesibil, mulți medici având studii finalizate în Marea Britanie sau Australia.

Cunoscută drept „Țara Libertății”, Thailanda îmbină tradiția cu tehnologia modernă, fiind în mare parte o societate orientată spre plăți digitale. Diversitatea peisajelor este impresionantă: munți și cascade în nord, plaje exotice și palmieri în sud.

Costurile de trai diferă în funcție de regiune: un studio în Chiang Mai poate fi închiriat la un preț accesibil, în timp ce un bungalou pe litoral, în zone precum Hua Hin, presupune un buget considerabil mai mare. Asigurarea medicală privată este obligatorie, însă infrastructura sanitară este apreciată drept una de nivel internațional.

Cu dimineți liniștite, un climat generos și comunități solide de expatriați, mai ales în zonele de coastă, Spania rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru cei care caută un stil de viață echilibrat.

Chiriile variază în funcție de oraș și de proximitatea față de mare, iar pentru un trai confortabil este necesar un buget lunar stabil. Străinii pot cumpăra proprietăți fără restricții, însă prețurile pe metru pătrat sunt ridicate în zonele dorite. Sistemul de sănătate spaniol este recunoscut la nivel mondial, mulți rezidenți combinând serviciile publice cu cele private.

Sudul Franței atrage prin farmecul său clasic: străzi pavate, arhitectură medievală și ritualul zilnic al cafelei savurate la terasă. Cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj, dar nu este absolut necesară pentru viața de zi cu zi.

Costurile locuințelor diferă semnificativ între nord și sud, unde prețurile pot fi considerabil mai mari. Deși achiziția unei proprietăți este relativ simplă, accesul la credite ipotecare poate fi limitat pentru persoanele trecute de 60 de ani. În domeniul medical, platforme online precum Doctolib facilitează găsirea medicilor, inclusiv a celor care vorbesc engleza.

Sudul Italiei, inclusiv Sicilia, oferă un climat blând și peisaje marine care atrag expatriați din întreaga lume. Viața aici este marcată de gastronomie de calitate, vinuri renumite și o atmosferă socială vibrantă.

Chiriile sunt mai accesibile comparativ cu alte regiuni europene, mai ales în orașele mici și sate. În ceea ce privește sănătatea, spitalele din nordul țării sunt considerate mai bine organizate decât cele din sud, iar accesul la servicii medicale presupune plata unor taxe modeste.