Cele mai mari centre comerciale din lume. Spații urbane care depășesc orice imaginație

În prezent, mall-urile nu mai sunt doar locuri pentru shopping. Ele s-au transformat în adevărate hub-uri sociale. Iar atunci când se discută despre care este „cel mai mare mall”, criteriile de bază sunt două: suprafața brută care măsoară întregul spațiu al clădirii și suprafața închiriabilă disponibilă pentru magazine și restaurante, potrivit celor relatate de luxuryproperty.com.

Ele creează mii de locuri de muncă, sprijină branduri locale și internaționale și atrag milioane de turiști anual. De exemplu, Dubai Mall găzduiește peste 80 de milioane de vizitatori pe an, devenind un motor esențial al comerțului și turismului în Emiratele Arabe Unite.

În orașe precum Bangkok, Manila sau Teheran, întregi cartiere s-au dezvoltat în jurul acestor centre comerciale, cu hoteluri, turnuri rezidențiale și legături de transport moderne. Mai jos vă prezentăm cele mai mari centre comerciale din lume și ce le face speciale

Considerat cel mai mare mall din lume după suprafața închiriabilă, New South China Mall oferă spațiu pentru aproximativ 2.300 de magazine. La deschidere, în 2005, multe unități erau neocupate, primind rapid porecla de „mall fantomă”. Atracțiile ulterioare, cum ar fi o pistă de karting interioară și un cinematograf IMAX, au atras însă mai mulți vizitatori.

Golden Resources Mall – Beijing, China: Situat pe a patra centură a Beijingului, Golden Resources Mall se întinde pe șase niveluri și este orientat spre lux, oferind modă, bijuterii și electronice premium. Între 2004 și deschiderea New South China Mall, a fost cel mai mare mall din lume.

ICONSIAM – Bangkok, Thailanda: Pe malurile râului Chao Phraya, ICONSIAM funcționează ca un întreg cartier urban, cu piață plutitoare interioară, muzeu fluvial și zona de lux ICONLUXE. Turnuri rezidențiale și spații culturale completează oferta comercială.

Parte din rețeaua SM, Megamall atrage zilnic aproximativ 800.000 de vizitatori. Structura sa principală este împărțită în Mega A și Mega B, incluzând sute de magazine, 14 săli de cinema, un patinoar și diverse atracții pentru familie.

Suprafață totală brută este de 511.000 m², iar suprafață închiriabilă: 474.000 m². SM Megamall a fost deschis în 1991.

SM Mall of Asia – Pasay, Filipine: MOA este conceput pentru a oferi o experiență de o zi întreagă, cu promenadă pe malul golfului, patinoar, acvariu și un magazin IKEA imens. Suprafață brută: 590.000 m². Suprafață închiriabilă: 433.000 m². Deschis în 2006.

CentralWorld – Bangkok, Thailanda: Situat în centrul cartierului comercial, CentralWorld combină shopping-ul cu divertismentul și cultura: școală de gătit, karaoke, cafenele și restaurante. Găzduiește evenimente, prezentări de modă și expoziții.

Un simbol al Dubaiului, acest mall oferă aproximativ 1.200 de magazine, acvariu imens, patinoar olimpic, parc tematic interior și acces la Burj Khalifa.

West Edmonton Mall – Edmonton, Canada: Deschis în 1981, West Edmonton Mall a fost odată cel mai mare mall din lume. Este un centru de divertisment complet, cu parc acvatic, minigolf, bowling și numeroase magazine și restaurante.

Istanbul Cevahir – Istanbul, Turcia: Cunoscut ca unul dintre cele mai mari mall-uri europene, Cevahir include lanțuri internaționale și turcești, 12 săli de cinema și un roller coaster interior. Suprafață totală brută: 465.000 m². A fost deschis în 2005.

Berjaya Times Square – Kuala Lumpur, Malaezia: Acest complex cu turnuri gemene combină hoteluri, birouri și mall-ul propriu-zis. Include primul IMAX din Malaezia și un parc tematic interior, Cosmo’s World.

Iran Mall – Teheran, Iran: Deschis în 2018, Iran Mall combină tradiția bazarurilor iraniene cu spații comerciale moderne. Complexul include grădini, galerii culturale și o bibliotecă vastă.