Conflict istoric la granița Thailandei și Cambodgiei. Armistițiu posibil după intervenția lui Trump

Thailanda și Cambodgia au acceptat să înceteze toate ostilitățile începând de vineri, potrivit declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a discutat cu liderii celor două state pentru a restabili armistițiul intermediat anterior de el, după cinci zile de lupte la granița comună, potrivit Reuters.

„Am vorbit cu prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și cu premierul cambodgian Hun Manet despre reînvierea nefericită a conflictului lor de lungă durată, iar ambele părți au fost de acord să pună capăt luptelor”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Au convenit să înceteze toate focurile începând de azi și să revină la Acordul de Pace inițial. Ambele țări sunt pregătite pentru pace și pentru continuarea comerțului cu Statele Unite ale Americii”, a adăugat președintele american.

De la începutul săptămânii, Cambodgia și Thailanda au lansat rachete și artilerie în mai multe puncte de-a lungul celor 817 km de frontieră disputată, confruntările fiind cele mai grave după ciocnirile de cinci zile din luna iulie, care fuseseră oprite tot prin intervenția lui Trump.

Conform raportărilor ambelor guverne, cel puțin 20 de persoane au fost ucise și peste 260 rănite, iar sute de mii de persoane au fost strămutate de pe ambele părți ale graniței. Părțile implicate se acuză reciproc pentru reaprinderea conflictului.

Tonul lui Trump a diferit de cel al prim-ministrului thailandez Anutin Charnvirakul, care, deși a spus că discuția „a decurs bine”, nu a menționat un acord privind încetarea focului. Anutin a declarat că a cerut lui Trump să îndemne Cambodgia să înceteze ostilitățile, să-și retragă trupele și să elimine minele plasate:

„I-am explicat președintelui Trump că Thailanda nu este agresorul în acest conflict, ci răspundem acțiunilor Cambodgiei. El dorește un armistițiu, iar eu i-am spus să le transmit prietenilor noștri că nu este suficient doar să se anunțe încetarea focului;

Cambodgia trebuie să arate lumii că va opri luptele, își va retrage trupele și va elimina toate minele plantate. Trebuie să demonstreze acest lucru mai întâi”, a spus Anutin.

Armistițiul anterior, extins în octombrie, prevedea retragerea trupelor și a armamentului greu, precum și eliberarea a 18 prizonieri de război cambodgieni. Totuși, Thailanda a suspendat acordul luna trecută după ce un soldat thailandez a fost rănit de o mină, acuzație respinsă de Cambodgia.

Trump a apreciat că Thailanda „a ripostat foarte puternic” și a mulțumit prim-ministrului Malaeziei, Anwar Ibrahim, pentru sprijinul acordat în eforturile de pace. Anwar a confirmat discuția cu Trump, fără a menționa vreun progres concret în negocieri.

Vineri, confruntările au continuat, Cambodgia acuzând Thailanda de bombardamente și folosirea armelor de foc în mai multe locații, inclusiv în apropierea templelor antice. „Forțele eroice cambodgiene vor continua să rămână puternice, curajoase și neclintite în lupta lor împotriva agresorilor”, a transmis Ministerul Apărării cambodgian.

Thailanda a acuzat Cambodgia de încălcarea teritoriului său și a afirmat că acțiunile militare sunt „o exercițiu al dreptului la autoapărare” pentru a proteja viețile și suveranitatea.

Trump a întrebat și despre negocierile comerciale dintre Bangkok și Washington, fără a aplica presiuni pentru încetarea ostilităților, a declarat Anutin. Ministrul thailandez de externe a precizat că discuțiile privind tarifele nu ar trebui folosite ca instrument de presiune asupra țării.

Un consilier al lui Hun Manet a declarat pentru Reuters că Phnom Penh este „pregătită oricând” pentru dialog, însă Thailanda a respins medierea, solicitând mai întâi dovezi de bună-credință din partea Cambodgiei.