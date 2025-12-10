Evacuări masive în Thailanda și Cambodgia, pe fondul conflictelor legate de frontieră

Peste 500.000 de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele și să se refugieze în Thailanda și Cambodgia, în urma escaladării conflictului de frontieră, au anunțat miercuri autoritățile celor două țări. Numărul celor evacuați depășește astfel totalul înregistrat în conflictele similare de la începutul anului, potrivit AFP.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Thailanda, Surasant Kongsiri, a declarat că civilii au fost nevoiți să se evacueze în număr mare din cauza unei amenințări iminente la adresa siguranței lor. Potrivit acestuia, peste 400.000 de persoane au fost mutate în adăposturi sigure din șapte provincii.

Oficialul thailandez a precizat că autoritățile încearcă să prevină repetarea atacurilor asupra civililor înregistrate în iulie 2025. El a subliniat că măsurile luate au ca scop protejarea populației în contextul escaladării tensiunilor din regiune.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Cambodgia, Maly Socheata, a declarat că până marți seara 101.229 de persoane au fost evacuate în adăposturi sigure sau la rude, în cinci provincii. Măsura a fost luată pentru a proteja civilii în contextul tensiunilor de la frontieră.

Conflictele au apărut din cauza contestațiilor asupra delimitării frontierei de 800 km stabilite în era colonială. Revendicările concurente asupra templelor istorice din zonă au degenerat în ciocniri armate între vecinii din Asia de Sud-Est.

Ciocnirile din această săptămână sunt cele mai grave de la cele cinci zile de lupte din iulie, care au provocat moartea a zeci de persoane și strămutarea a aproximativ 300.000 de oameni de ambele părți ale frontierei, înainte de încheierea unui armistițiu fragil mediat de președintele american Donald Trump.

Ambele părți se acuză reciproc de instigarea la reluarea luptelor, care marți s-au extins în cinci provincii din Thailanda și Cambodgia, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe informații oficiale.