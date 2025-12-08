Thailanda a lansat atacuri aeriene la granița cu Cambodgia. Un mort și mai mulți răniți

Thailanda a declanșat luni atacuri aeriene în zona de frontieră disputată cu Cambodgia, marcând o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două state, care se acuză reciproc de încălcarea armistițiului negociat anterior cu implicarea președintelui american Donald Trump.

Potrivit armatei thailandeze, confruntările au reizbucnit în două puncte din provincia Ubon Ratchathani, regiune aflată în extremitatea estică a țării. În urma incidentelor, un militar thailandez a murit, iar alți patru au fost răniți. Autoritățile de la Bangkok afirmă că trupele lor au fost atacate primele, ceea ce ar fi determinat riposta aeriană.

Într-un comunicat oficial, armata thailandeză a confirmat folosirea avioanelor pentru lovirea unor poziții considerate „ținte militare” pe partea cambodgiană a frontierei.

La Phnom Penh, Ministerul Apărării a acuzat Thailanda că ar fi lansat raidurile în zorii zilei, după mai multe episoade considerate provocatoare. Potrivit părții cambodgiene, propriile trupe nu ar fi răspuns focului.

Bangkok a spus însă că, anterior, forțele cambodgiene ar fi tras rachete BM-21 către zone locuite de civili de pe teritoriul thailandez. Până în acest moment, nu au fost raportate victime în acele atacuri.

Criza actuală reînvie tensiunile care, în iulie, s-au transformat într-un conflict de cinci zile soldat cu cel puțin 48 de morți și aproximativ 300.000 de persoane strămutate temporar.

Escaladarea din vară a fost calmată prin intervenția premierului malaysian Anwar Ibrahim și a președintelui Trump, care au facilitat semnarea unui armistițiu la Kuala Lumpur, urmat câteva luni mai târziu de un acord de pace extins.

Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat din nou luna trecută, după ce un soldat thailandez a fost grav rănit de explozia unei mine terestre. Guvernul de la Bangkok a anunțat atunci suspendarea aplicării armistițiului, acuzând Cambodgia de încălcarea prevederilor.

În spațiul public, fostul lider cambodgian Hun Sen – tatăl actualului premier Hun Manet – a acuzat Thailanda de „comportament agresiv” și a cerut armatei proprii să nu se lase provocată, menționând că există o limită clar stabilită pentru eventuala ripostă, fără a oferi însă detalii.

Între timp, în Thailanda, autoritățile au inițiat evacuarea a peste 385.000 de oameni din patru districte de la graniță. Mai mult de 35.000 de persoane au ajuns deja în adăposturi provizorii.

Disputa teritorială dintre Thailanda și Cambodgia durează de peste un secol și privește segmente nedefinite ale unei frontiere lungi de 817 kilometri, trasate pentru prima dată de administrația colonială franceză în 1907.

Deși ambele state au încercat periodic să rezolve divergențele prin negocieri, istoria recentă este presărată cu episoade violente, precum confruntările din 2011, când schimburile de focuri au durat mai bine de o săptămână.