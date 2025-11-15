Donald Trump, discuții telefonice cu liderii din Thailanda şi Cambodgia după conflictul de la frontieră

Donald Trump a purtat discuții telefonice cu liderii din Thailanda și Cambodgia pentru a media tensiunile apărute în urma recentelor ciocniri de la frontieră, a anunțat vineri Casa Albă.

Președintele american este în contact și cu Malaysia pentru a sprijini oprirea violențelor, potrivit unui înalt oficial american, în contextul noilor ciocniri produse la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia. Oficialul a precizat că aceste discuții urmăresc facilitarea unui climat favorabil dialogului dintre părți.

Donald Trump a semnat pe 26 octombrie, în Malaysia, un acord de încetare a focului între cele două țări. Documentul reprezintă un demers diplomatic menit să contribuie la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației din regiune.

Cambodgia și Thailanda s-au acuzat reciproc de noi confruntări de-a lungul frontierei, iar Phnom Penh a anunțat că un civil cambodgian a fost ucis. Anterior, Bangkok comunicase suspendarea acordului de pace susținut de Statele Unite.

Președintele american afirmă că a pus capăt la opt conflicte în lume de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, inclusiv celui dintre cele două state din Asia de Sud-Est. El susține că aceste demersuri de mediere ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Experții subliniază că intervenția președintelui american în unele dintre conflictele menționate a fost minimă sau inexistentă. Cu toate acestea, mai multe guverne din lume își exprimă public sprijinul pentru nominalizarea lui Donald Trump la această distincție.

Tensiunile de lungă durată privind o frontieră disputată între cele două națiuni din Asia de Sud-Est au escaladat în cinci zile de lupte în iulie, soldate cu cel puțin 48 de morți și aproximativ 300.000 de persoane strămutate temporar. Confruntările au încetat după ce Donald Trump și premierul malaezian Anwar Ibrahim au intermediat un acord de încetare a focului.