International

Donald Trump, discuții telefonice cu liderii din Thailanda şi Cambodgia după conflictul de la frontieră

Comentează știrea
Donald Trump, discuții telefonice cu liderii din Thailanda şi Cambodgia după conflictul de la frontierăSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Donald Trump a purtat discuții telefonice cu liderii din Thailanda și Cambodgia pentru a media tensiunile apărute în urma recentelor ciocniri de la frontieră, a anunțat vineri Casa Albă.

Donald Trump a purtat discuții telefonice cu Thailanda și Cambodia pentru tensiunile de la frontieră

Președintele american este în contact și cu Malaysia pentru a sprijini oprirea violențelor, potrivit unui înalt oficial american, în contextul noilor ciocniri produse la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia. Oficialul a precizat că aceste discuții urmăresc facilitarea unui climat favorabil dialogului dintre părți.

Donald Trump a semnat pe 26 octombrie, în Malaysia, un acord de încetare a focului între cele două țări. Documentul reprezintă un demers diplomatic menit să contribuie la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației din regiune.

Acuzații reciproce la frontiera celor două țări

Cambodgia și Thailanda s-au acuzat reciproc de noi confruntări de-a lungul frontierei, iar Phnom Penh a anunțat că un civil cambodgian a fost ucis. Anterior, Bangkok comunicase suspendarea acordului de pace susținut de Statele Unite.

Trump ar putea cere 5 miliarde de dolari de la BBC, pentru filmul trucat
Trump ar putea cere 5 miliarde de dolari de la BBC, pentru filmul trucat
Primăriile plătesc milioane pentru festivaluri, în timp ce spitalele din oraș nu au aparatură
Primăriile plătesc milioane pentru festivaluri, în timp ce spitalele din oraș nu au aparatură
Acord de pace Cambodgia - Thailanda

Acord de pace Cambodgia - Thailanda / sursa foto: captură YouTube

Președintele american afirmă că a pus capăt la opt conflicte în lume de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, inclusiv celui dintre cele două state din Asia de Sud-Est. El susține că aceste demersuri de mediere ar trebui să-i aducă Premiul Nobel pentru Pace.

Experții susțin că inmplicarea lui Trump nu va avea vreun efect asupra conflictelor

Experții subliniază că intervenția președintelui american în unele dintre conflictele menționate a fost minimă sau inexistentă. Cu toate acestea, mai multe guverne din lume își exprimă public sprijinul pentru nominalizarea lui Donald Trump la această distincție.

Tensiunile de lungă durată privind o frontieră disputată între cele două națiuni din Asia de Sud-Est au escaladat în cinci zile de lupte în iulie, soldate cu cel puțin 48 de morți și aproximativ 300.000 de persoane strămutate temporar. Confruntările au încetat după ce Donald Trump și premierul malaezian Anwar Ibrahim au intermediat un acord de încetare a focului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:55 - Explozie puternică în Argentina. Peste 20 de persoane rănite într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires
08:47 - Trump ar putea cere 5 miliarde de dolari de la BBC, pentru filmul trucat
08:41 - Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
08:30 - Primăriile plătesc milioane pentru festivaluri, în timp ce spitalele din oraș nu au aparatură
08:21 - Donald Trump, discuții telefonice cu liderii din Thailanda şi Cambodgia după conflictul de la frontieră
08:12 - Noi sfinți și sărbători în Calendarul Ortodox. Ce aduce anul 2026

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale