Președintele Coreei de Sud dezvăluie detaliile acordului cu SUA

Pe 14 noiembrie, președintele Coreei de Sud, Lee Jaemyung, a prezentat personal rezultatele „Foaiei Comune de Fapte” (Joint Fact Sheet – JFS), care reflectă rezultatele negocierilor comerciale și de securitate dintre Coreea de Sud și Statele Unite, în biroul prezidențial din Yongsan.

În timpul unei transmisiuni live, președintele Coreei de Sud a declarat:

„Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să urmărească construcția de submarine nucleare”.

Prezentarea directă a JFS nu era inițial programată, ceea ce evidențiază importanța acordului.

Președintele Lee a explicat:

„Foaia comună de fapte, care conține acordurile încheiate în timpul celor două summituri Coreea de Sud-SUA, a fost finalizată. Ca rezultat, variabilele de lungă durată în economia și securitatea noastră – respectiv negocierile comerciale și consultările de securitate dintre Coreea de Sud și SUA – au fost soluționate în mod definitiv.”

El a adăugat:

„Datorită conflictelor interne și a tulburărilor sociale, Coreea de Sud a început negocierile tarifare mai târziu decât alte țări. Totuși, pe baza încrederii solide dintre Coreea de Sud și SUA, am demonstrat înțelepciune reciproc avantajoasă, bazată pe respect și înțelegere mutuală. Ambele țări au obținut cel mai bun rezultat posibil pe baza rațiunii și bunului simț.”

Președintele a abordat preocupările legate de eventualele șocuri economice generate de acordul comercial, care include un fond de investiții de 350 de miliarde de dolari pentru SUA.

Lee a precizat:

„Ambele guverne au confirmat că investițiile vor fi realizate doar într-un interval pe care economia noastră îl poate susține și doar pentru proiecte comercial viabile. Îngrijorările că aceste investiții ar reprezenta de facto subvenții mascat ca investiții în proiecte cu puține șanse de profit comun au fost clar risipite.”

El a adăugat că parteneriatul va fi extins și în sectoare precum energia nucleară, inteligența artificială, semiconductorii și industriile high-tech viitoare, inclusiv construcțiile navale.

Referitor la obiectivul de lungă durată al Coreei de Sud de a construi submarine nucleare, președintele a afirmat că cele două țări au ajuns la un consens.

„Am reușit, de asemenea, să obținem sprijinul guvernului SUA pentru extinderea autorității noastre asupra îmbogățirii uraniului și reprocesării combustibilului nuclear uzat. Consider aceasta o evoluție foarte semnificativă.”

Administrația Donald Trump a anunțat oficial pe 13 noiembrie aprobarea SUA pentru construirea submarinelor nucleare sud-coreene, precizând:

„Pentru a avansa cerințele acestui proiect de construcție navală, inclusiv aprovizionarea cu combustibil, Statele Unite vor coopera strâns cu Coreea de Sud.”

De asemenea, Casa Albă a menționat că SUA sprijină procedurile care duc la utilizarea pașnică a îmbogățirii uraniului și reprocesării combustibilului nuclear uzat, în conformitate cu cadrul legal și acordurile bilaterale.

După 107 zile de la încheierea negocierilor tarifare, autoritățile sud-coreene și americane au convenit asupra metodologiei de implementare.

În cadrul summitului de la APEC, din 29 octombrie, s-au stabilit detaliile privind proporția investițiilor în fondul de investiții american: Coreea de Sud a propus limitarea investițiilor în numerar la 15 miliarde de dolari pe an, iar SUA a propus un plafon de 20 miliarde de dolari anual.

Președintele Lee a avertizat că încheierea negocierilor comerciale și de securitate este „doar începutul”, subliniind necesitatea consolidării puterii naționale și menținerii relațiilor stabile cu țările vecine.

El a adăugat că săptămâna viitoare va participa la summitul G20 din Africa de Sud și că guvernul va continua să sprijine cetățenii și companiile sud-coreene din străinătate.