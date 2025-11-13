Coreea de Sud a suspendat zboruri și a mobilizat poliția pentru cel mai important examen

Coreea de Sud a trăit din nou ziua în care întreaga societate își ajustează ritmul pentru susținerea celui mai important examen național. Peste 554.000 de persoane s-au prezentat joi la testul de admitere la universitate, un examen considerat decisiv pentru parcursul educațional și profesional al tinerilor. Este cel mai mare număr de candidați din ultimii șapte ani, o creștere influențată de generația născută în 2007, an în care natalitatea a cunoscut un vârf izolat, notează News.ro.

Examenul este tratat drept o etapă crucială într-o societate extrem de competitivă, în care accesul la universitățile de top poate influența viitoarele oportunități profesionale. De aceea, autoritățile adoptă măsuri speciale în fiecare an, pentru a se asigura că nimic nu perturbă procesul de testare.

Una dintre cele mai spectaculoase măsuri a fost suspendarea zborurilor pe toate aeroporturile principale, inclusiv pe Aeroportul Internațional Incheon. Între ora locală 13:05 și 13:40, nicio aeronavă nu a avut voie să decoleze sau să aterizeze. Restricția a fost instituită pentru a garanta liniștea necesară probei de înțelegere auditivă la limba engleză.

Potrivit autorităților, 140 de zboruri au fost afectate, dintre care 65 internaționale. Avioanele aflate deja în trafic au primit instrucțiuni să zboare în cerc sau să mențină altitudini superioare, după ce Ministerul Transporturilor a impus limitarea traficului la sub 3.000 de metri pe toată durata probei.

Pentru mulți sud-coreeni, această măsură nu mai este o surpriză. Suspendarea zborurilor a devenit aproape o tradiție, simbolizând statutul privilegiat al examenului în cultura locală.

Autoritățile au mobilizat masiv forțe de ordine pentru a facilita accesul elevilor la centrele de testare. Polițiștii au patrulat în intersecții, au escortat candidați rămași blocați în trafic și au intervenit în situațiile în care întârzierile le-ar fi putut compromite participarea la examen.

Instituțiile financiare, birourile administrative și alte entități publice au fost deschise cu o oră mai târziu decât de obicei. Măsura a avut același scop: fluidizarea traficului și prioritizarea transportului elevilor.

Pentru familiile sud-coreene, această zi este una încărcată de emoție. Mulți părinți au așteptat ore întregi în fața centrelor de testare, sperând ca efortul depus de copii timp de ani de zile să se materializeze într-un rezultat bun. „Acest examen a fost un obiectiv timp de aproape 20 de ani și, în același timp, este un nou început”, a spus Yeseon Kim, mama unei candidate, intervievată în apropierea unui centru de testare.

Ministerul Educației a anunțat că 554.174 de persoane s-au înscris la examen, o creștere de 6% față de anul anterior. Motivul principal este anul 2007, considerat unul norocos în cultura sud-coreeană. În acel an s-au născut aproximativ 496.000 de copii, un vârf care a întrerupt declinul constant al natalității început în anii ’90.

Totuși, creșterea de atunci nu s-a repetat. Coreea de Sud rămâne una dintre cele mai rapide societăți îmbătrânite din lume, cu o rată a natalității care, în 2024, a ajuns la doar 0,75 copii per femeie — cea mai scăzută din lume.

Această presiune demografică adaugă o nouă dimensiune examenului: într-o societate cu un număr tot mai mic de tineri, competiția pentru locuri la universitățile de elită continuă să fie intensă, iar așteptările sociale sunt din ce în ce mai mari.

Testul este recunoscut pentru durata și intensitatea sa. Candidații susțin probe pe parcursul a aproximativ nouă ore, acoperind limba coreeană, matematică, limbi străine, științe sociale și discipline opționale. Rezultatele pot determina accesul la cele mai prestigioase universități sud-coreene, instituții de la care absolvenții sunt recrutați de companii importante din industrie și tehnologie.

Mulți tineri se pregătesc pentru această zi încă din școala primară. Presiunea psihologică este uriașă, iar sistemul educațional sud-coreean este frecvent criticat pentru intensitatea competiției și impactul asupra bunăstării elevilor.

Examenul național de admitere la universitate continuă să fie un moment care modelează societatea sud-coreeană. De la ritmul traficului până la orarul aeroporturilor, întreaga infrastructură se adaptează pentru a crea condiții ideale. Pentru unii, este dovada unei societăți extrem de disciplinate și organizate. Pentru alții, este un semnal privind presiunea excesivă pusă pe generațiile tinere.

Indiferent de interpretare, ziua examenului rămâne un reper anual în Coreea de Sud, un ritual colectiv prin care o țară întreagă participă la definirea viitorului următoarei generații.