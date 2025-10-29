Trump anunță un acord comercial cu Coreea de Sud. Wonul se apreciază față de dolar

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că a fost încheiat un acord comercial cu Coreea de Sud, o veste care a influențat imediat piețele financiare, determinând aprecierea monedei sud-coreene în raport cu dolarul american.

„Am făcut-o, am făcut-o. Am ajuns la un acord”, a declarat Donald Trump în fața jurnaliștilor, răspunzând la o întrebare legată de statutul negocierilor comerciale dintre cele două țări.

Informația confirmă că discuțiile purtate în ultimele luni între reprezentanții celor două guverne au dus la o înțelegere menită să reducă incertitudinile privind schimburile comerciale dintre cele două economii.

Deși detaliile acordului nu au fost imediat făcute publice, oficiali americani au precizat anterior că discuțiile vizau ajustarea unor prevederi privind exporturile de automobile și importurile de oțel.

După declarațiile liderului american, moneda sud-coreeană, wonul, s-a apreciat față de dolar, potrivit datelor bursiere de la Seul.

Analiștii financiari au interpretat reacția ca un semnal de încredere al investitorilor, în contextul în care Coreea de Sud are o economie puternic dependentă de comerțul internațional.

„Orice semn de stabilitate în relațiile comerciale cu Statele Unite este privit pozitiv de piețe”, a declarat un analist citat de agenția Reuters, subliniind că incertitudinea privind politicile comerciale americane a influențat în ultimele luni moneda sud-coreeană și piața de acțiuni din regiune.

Negocierile pentru revizuirea acordului comercial dintre Statele Unite și Coreea de Sud au început în contextul în care administrația Trump a dorit modificarea mai multor acorduri comerciale considerate „dezavantajoase” pentru economia americană.

Discuțiile s-au concentrat pe domenii precum industria auto, importurile de produse siderurgice și barierele tarifare.

Acordul anunțat este o versiune actualizată a tratatului comercial semnat inițial în 2012, cunoscut sub numele de KORUS FTA (Korea–United States Free Trade Agreement).

Washingtonul a solicitat atunci măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului comercial cu Seulul, iar Coreea de Sud a căutat să mențină accesul favorabil pe piața americană pentru principalele sale industrii exportatoare.

Oficiali din guvernul sud-coreean au confirmat, într-un comunicat transmis presei locale, că discuțiile „au avansat într-o manieră constructivă” și că detaliile complete ale acordului vor fi publicate după finalizarea procesului de aprobare internă.

„Acordul reflectă interesul comun al ambelor părți de a consolida relațiile economice bilaterale”, se arată în documentul transmis de Ministerul Comerțului de la Seul.

Anunțul vine într-un moment în care Statele Unite au intensificat negocierile comerciale cu mai mulți parteneri din Asia, urmărind revizuirea termenilor unor acorduri considerate neechilibrate.

Deși nu au fost oferite detalii tehnice, semnalul transmis de președintele Trump marchează o etapă importantă în relațiile economice dintre cele două țări.

Analizele de piață indică faptul că investitorii vor urmări cu atenție modul în care noul acord va fi implementat și impactul său asupra comerțului bilateral.

Potrivit datelor publicate de Bloomberg, Coreea de Sud este al șaselea cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, iar stabilitatea relațiilor dintre cele două economii are un impact semnificativ asupra lanțurilor globale de producție și investiții.