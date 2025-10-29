Trump despre războiul comercial cu China: Cred că vom ajunge la un acord. Se întâlnește cu Xi în Coreea de Sud

Președintele american Donald Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping „va fi în Coreea de Sud” și că se așteaptă la un rezultat pozitiv al negocierilor, potrivit BBC

„Cred că vom ajunge la un acord … un acord bun pentru ambele părți”, a afirmat Trump.

Trump a subliniat că un astfel de acord ar reprezenta „un rezultat excelent, mai bun decât să ne certăm … și să trecem prin tot felul de probleme”.

El a menționat, de asemenea, că negocierile comerciale au jucat un rol important în rezolvarea conflictelor internaționale:

„Am încheiat opt războaie în opt luni, iar în multe cazuri comerțul a jucat un rol important în a pune capăt acestor războaie.”

Trump a folosit măsurile comerciale ca instrument de negociere în disputele de la granița thailandez-cambodgiană, între India și Pakistan, precum și în Orientul Mijlociu.

Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și Xi Jinping este programată în marja summitului APEC 2025, care se desfășoară în Coreea de Sud.

Aceasta survine într-un moment de tensiuni comerciale continue între Statele Unite și China.

Trump a explicat că măsurile comerciale pot reduce deficitul comercial al SUA:

„Aceasta este securitate națională, pentru că nu poți avea deficite și datorii răspândite peste tot.”

Tarifele impuse ar urma să reducă deficitul cu aproximativ 4 trilioane de dolari în următorii 10 ani, potrivit declarațiilor sale.

Negocierile se concentrează pe mai multe aspecte, inclusiv controalele Chinei asupra exporturilor de pământuri rare, tarifele vamale, exporturile agricole și problemele legate de fentanyl, care a generat presiuni suplimentare asupra relațiilor bilaterale.

Aspecte anticipate

China ar putea amâna implementarea unor controale la exportul de pământuri rare.

Tarifele aplicate produselor chineze ar putea fi revizuite de către SUA.

Creșterea exporturilor americane de soia către China și cooperarea în stoparea fluxului de precursoare de fentanyl.

Analiștii estimează că, deși summitul poate reduce tensiunile pe termen scurt, nu există semne că rivalitatea economică dintre SUA și China se va încheia complet.

Datele recente arată un declin al exporturilor Chinei către SUA cu 27% în septembrie și o scădere de 16% a importurilor chineze de bunuri americane în aceeași perioadă.

Un acord între Trump și Xi ar putea influența lanțurile globale de aprovizionare, prețurile bunurilor importate și competiția în sectorul tehnologic.

Tarifele ridicate au generat presiuni asupra prețurilor de consum, iar restricțiile la exportul de pământuri rare pot afecta industriile americane de înaltă tehnologie și sectorul apărării.

Relaxarea tarifelor sau a controalelor ar putea crea oportunități pentru exportatori, dar și riscuri pentru sectoarele afectate de concurență.

Pe fondul declarațiilor lui Trump – „Cred că vom ajunge la un acord … un acord bun pentru ambele părți” – întâlnirea cu Xi Jinping este urmărită îndeaproape la nivel internațional.

Deși ar putea reduce tensiunile pe termen scurt, rămâne de văzut dacă va marca o schimbare majoră în relația comercială dintre cele două mari economii.