Trump, servit în Japonia cu un preparat pe bază de carne de vită și orez din Statele Unite

Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu un preparat pe bază de orez și carne de vită din Statele Unite, gătit cu ingrediente japoneze, potrivit unui comunicat transmis marți de Casa Albă. Vizita lui Trump în Japonia s-a încheiat miercuri, după întâlnirea cu noul premier, Sanae Takaichi, pe care liderul american a descris-o drept „o femeie incredibilă”.

Meniul ales a reprezentat o excepție de la tradiția diplomatică de a servi preparate locale. În 2019, premierul Shinzo Abe l-a invitat pe Donald Trump la un restaurant hibachi renumit pentru friptura de vită Wagyu. În timpul vizitei sale din 2022, fostul președinte american Joe Biden a fost servit cu somon, pui, fructe și legume provenite din diferite regiuni ale Japoniei, potrivit New York Times.

În Japonia, orezul este considerat un aliment de bază și un simbol al identității naționale. În ultima perioadă, însă, a devenit subiect de dispută internă, din cauza penuriei care a dus la o creștere accentuată a prețurilor.

Rintaro Nishimura, asociat senior la Tokyo în cadrul Asia Group, o firmă de consultanță în afaceri, a comentat că decizia pare una atent calculată de biroul premierului Takaichi, ca gest de bunăvoință față de Statele Unite la prima întâlnire cu Trump.

Mesajul nu a trecut neobservat la Washington. Ambasadorul SUA în Japonia, George Glass, a declarat că alegerea de a-l servi pe Trump cu orez american arată că parteneriatul dintre cele două țări „a pătruns profund în toate domeniile”.

Restricțiile impuse de Japonia asupra importurilor de orez au fost mult timp un obstacol în negocierile comerciale. În final, însă, Japonia a acceptat să majoreze importurile de orez din Statele Unite cu 75%. Această măsură a devenit o soluție economică, pe fondul scăderii producției de soiuri autohtone.

Statele Unite, principalul exportator de orez către Japonia, au acoperit anul trecut aproximativ 5% din consumul intern de orez al acestei țări, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei, aflată în funcție de câteva zile, a stabilit o relație bună cu Trump, susținând totodată interesele economice ale țării. Ea a discutat cu președintele american despre baseball și l-a întâmpinat cu o strângere de mână „foarte puternică”.

Trump i-a spus premierului Sanae Takaichi că este „mare lucru” faptul că Japonia are pentru prima dată o femeie în fruntea guvernului și a subliniat angajamentul Statelor Unite față de Japonia. De această dată, liderul american, cunoscut pentru criticile aduse altor omologi, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Takaichi, notează New York Times.

„Vom fi acolo pentru orice putem ca să ajutăm Japonia”, a spus Trump. „Suntem un aliat la cel mai puternic nivel.”

Cei doi lideri au semnat șepci de baseball negre inscripționate cu mesajul „Japonia s-a întors”, inspirat din stilul șepcilor roșii „Make America Great Again”.

Cei doi lideri au semnat un acord denumit „epoca de aur” a alianței dintre cele două țări. Documentul prevede ca Statele Unite să impună o taxă de 15% pentru bunurile importate din Japonia, iar Japonia să înființeze un fond de investiții de 550 de miliarde de dolari în SUA.

Trump și-a axat politica externă în Asia pe tarife vamale și comerț, însă marți a susținut un discurs la bordul portavionului USS George Washington, ancorat la o bază navală americană din apropierea orașului Tokyo. La eveniment a participat și premierul Sanae Takaichi, invitată de președintele american, care a rostit la rândul ei un discurs, în contextul planurilor Japoniei de a-și majora cheltuielile militare.

Liderul american a vorbit despre dotările portavionului, despre rivalii săi politici, securitatea națională și economia Statelor Unite. El a anunțat, de asemenea, că premierul Sanae Takaichi i-a promis investiții de 10 miliarde de dolari din partea companiei Toyota în fabricile auto din America.

Următoarea destinație a președintelui este Coreea de Sud, unde are loc summitul Cooperării Economice Asia-Pacific. Liderul american va avea o întrevedere cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Joi, Trump își va încheia turneul în Asia printr-o întâlnire mult așteptată cu președintele chinez Xi Jinping.