SUA și Japonia strâng legăturile de securitate și economie. Trump a plecat spre Tokyo

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat luni din Malaysia către Japonia, unde își începe cea de-a doua etapă a turneului său în Asia.

Vizita are loc la scurt timp după ce Sanae Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei, iar discuțiile dintre cei doi lideri urmează să stabilească direcțiile viitoare ale relației bilaterale.

Trump vizitează Japonia pentru prima dată din iunie 2019, într-un context politic nou, marcat de schimbări în ambele guverne.

Scopul principal al deplasării este consolidarea alianței strategice dintre Washington și Tokyo, într-un moment în care ambele țări își revizuiesc prioritățile de securitate în regiunea Indo-Pacifică.

După sosirea la Tokyo, în condiții de securitate sporită, Donald Trump urmează să fie primit de împăratul Naruhito, iar a doua zi va avea prima întâlnire oficială cu premierul Sanae Takaichi.

Aceasta a preluat funcția în urmă cu o săptămână, devenind prima femeie care conduce guvernul japonez.

Cei doi lideri au avut deja o primă discuție telefonică sâmbătă. Potrivit relatărilor presei japoneze, convorbirea a fost una pozitivă.

„Cred că va fi o persoană extraordinară. Este o mare prietenă a domnului Abe, care a fost un mare om. Prim-ministrul Abe a fost un mare prieten al meu”, a declarat Donald Trump, adăugând că „el a apreciat-o mult, iar ea l-a apreciat mult, ceea ce este un semn bun. Aștept cu nerăbdare să o întâlnesc.”

Sanae Takaichi, considerată o apropiată a fostului premier Shinzo Abe, a transmis că administrația sa va continua multe dintre politicile promovate de acesta în domeniile securității naționale și economiei.

Takaichi i-a spus lui Trump, în timpul apelului efectuat de la bordul avionului Air Force One, că „întărirea alianței Japonia–SUA este prioritatea principală a administrației mele”.

După participarea la reuniunea liderilor ASEAN în Malaysia, Takaichi a declarat presei că Japonia este „un partener indispensabil pentru Statele Unite, atât în strategia privind China, cât și în strategia indo-pacifică”. A

ceasta a menționat intenția guvernului japonez de a consolida capacitățile de apărare și de a extinde cooperarea strategică cu Washingtonul.

Potrivit surselor guvernamentale citate de agențiile AP și Kyodo News, Trump și Takaichi urmează să semneze mai multe acorduri bilaterale, inclusiv în domeniul construcțiilor navale.

Administrația Trump a anunțat anterior că dorește să restabilească capacitatea de producție navală a Statelor Unite, în contextul expansiunii rapide a industriei navale chineze.

Acordurile includ și măsuri privind lanțurile de aprovizionare pentru mineralele critice necesare industriilor de înaltă tehnologie, precum și extinderea importurilor de produse agricole americane în Japonia.

Aceste aspecte au fost negociate în lunile precedente, în urma disputelor comerciale generate de tarifele impuse de Washington.

Agenda vizitei seamănă în mare parte cu cea a vizitei de stat din mai 2019. Premierul Takaichi îl va însoți pe Donald Trump într-o deplasare cu elicopterul prezidențial Marine One către baza navală americană din Yokosuka, unde se află portavionul cu propulsie nucleară George Washington.

Vizita este menită să evidențieze cooperarea militară dintre cele două state.

Ulterior, președintele american este programat să participe la o întâlnire cu lideri din mediul de afaceri japonez, printre care s-ar putea număra directorul SoftBank Group, Masayoshi Son, și președintele Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda.

Surse diplomatice au precizat că Trump intenționează să încurajeze companiile japoneze să investească mai mult în Statele Unite.