Trump a lansat un program pentru dezvoltarea unei noi generații de nave de război: Flota de Aur

Președintele SUA Donald Trump a lansat un program pentru dezvoltarea unei noi generații de nave de război, denumită de marina americană „Flota de Aur”. Proiectul prevede construirea unor nave de luptă de mari dimensiuni, dotate cu rachete hipersonice, precum și a unei noi clase de corvete menite să contracareze China, potrivit The Wall Street Journal.

Casa Albă a anunțat că inițiativa face parte din planul amplu al președintelui de a „consolida dominația maritimă a Americii”. Potrivit sursei citate, Trump se implică direct în dezvoltarea proiectului și s-a declarat nemulțumit de designul actual al distrugătoarelor moderne.

„Flota de Aur” ar urma să includă nave blindate cu o deplasare de până la 20.000 de tone, capabile să transporte arme hipersonice, precum și zeci de nave fără echipaj. Marina americană consideră că această flotă va deveni baza operațiunilor viitoare din Pacific.

Experții atrag însă atenția că proiectul ar putea avea nevoie de mai mulți ani pentru a fi finalizat, iar prima navă ar putea fi construită abia după încheierea mandatului actual al lui Donald Trump.

Flota Statelor Unite numără în prezent peste 290 de nave de război, printre care se află 11 portavioane, submarine nucleare, distrugătoare, crucișătoare și nave amfibii. Aceasta rămâne un element esențial al capacității de descurajare nucleară a Americii.

Tensiunile dintre Washington și Beijing rămân ridicate în privința Taiwanului, a rivalității militare și a competiției tehnologice. Administrația Trump a impus tarife de 100% pentru produsele chinezești și a introdus restricții la export pentru toate programele software esențiale.

Măsurile urmează să intre în vigoare la 1 noiembrie 2025 sau mai devreme, dacă Beijingul va adopta „măsuri agresive suplimentare” în politica sa comercială.

China a calificat măsurile drept „intimidare și coerciție economică”. Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit de mai multe ori cu Trump în încercarea de a reduce tensiunile. Recent, Casa Albă a confirmat că președintele și liderul chinez se vor întâlni săptămâna viitoare, la Summitul APEC din Coreea de Sud. Întâlnirea este programată pentru joi, 30 octombrie, la Busan, a anunțat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.