Trump și Xi Jinping, întâlnire în Coreea de Sud. Negocierile comerciale SUA–China, în impas

Casa Albă a confirmat că președintele Donald Trump și liderul Republicii Populare Chineze,Xi Jinping, vor avea o întâlnire față în față săptămâna viitoare, în cadrul Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în Coreea de Sud. Evenimentul este programat pentru joi, 30 octombrie, la Busan, conform declarației făcute de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, citată de Politico.

Leavitt a precizat că președintele „va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări din Asia”, fără a dezvălui agenda exactă sau temele concrete care vor fi abordate de cei doi șefi de stat. Aceasta va reprezenta prima întrevedere directă dintre Trump și Xi Jinping din 2019, când s-au întâlnit la summitul G20 din Japonia.

Deși Donald Trump a indicat public, în urmă cu câteva săptămâni, că intenționează să discute cu Xi Jinping la summitul APEC, data exactă nu fusese confirmată până acum. Întâlnirea a fost stabilită pentru joi dimineața, ora locală, în Busan.

Miercuri, Trump a declarat că anticipează „un acord în toate domeniile, de la comerț la energie nucleară”. Acesta a menționat, de asemenea, că va ridica tema achizițiilor de petrol rusesc de către China.

Contextul întâlnirii este unul tensionat, în condițiile în care relațiile comerciale dintre Statele Unite și China s-au deteriorat semnificativ recent. Trump a anunțat tarife de 100% pentru exporturile chineze, care ar urma să intre în vigoare la două zile după întâlnirea cu Xi. Pe de altă parte, Beijingul a introdus noi controale la exporturile de metale rare și tehnologie strategică pentru industria electronică și militară.

Liderul american a subliniat că noile taxe impuse de SUA ar fi „peste orice tarif” aplicat anterior Chinei, după cum a scris pe rețelele sociale la începutul acestei luni. În discursul său de miercuri, Trump a afirmat că obiectivul esențial este „să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina”, adăugând că Xi „ar dori acum să vadă sfârșitul acelui război”.

Casa Albă a mai anunțat că, pe durata vizitei sale în Asia, Donald Trump va avea și alte întrevederi bilaterale, incluzând discuții cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.