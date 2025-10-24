International

Trump și Xi Jinping, întâlnire în Coreea de Sud. Negocierile comerciale SUA–China, în impas

Trump și Xi Jinping, întâlnire în Coreea de Sud. Negocierile comerciale SUA–China, în impasDonald Trump și Xi Jinping. Sursă foto: Captură video Youtube
Casa Albă a confirmat că președintele Donald Trump și liderul Republicii Populare Chineze,Xi Jinping, vor avea o întâlnire față în față săptămâna viitoare, în cadrul Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în Coreea de Sud. Evenimentul este programat pentru joi, 30 octombrie, la Busan, conform declarației făcute de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, citată de Politico.

Ultima întrevedere a avut loc în 2019

Leavitt a precizat că președintele „va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări din Asia”, fără a dezvălui agenda exactă sau temele concrete care vor fi abordate de cei doi șefi de stat. Aceasta va reprezenta prima întrevedere directă dintre Trump și Xi Jinping din 2019, când s-au întâlnit la summitul G20 din Japonia.

Donald Trump și-a dorit întâlnirea cu Xi Jinping

Deși Donald Trump a indicat public, în urmă cu câteva săptămâni, că intenționează să discute cu Xi Jinping la summitul APEC, data exactă nu fusese confirmată până acum. Întâlnirea a fost stabilită pentru joi dimineața, ora locală, în Busan.

Miercuri, Trump a declarat că anticipează „un acord în toate domeniile, de la comerț la energie nucleară”. Acesta a menționat, de asemenea, că va ridica tema achizițiilor de petrol rusesc de către China.

Donald Trump și Xi Jinping

Donald Trump și Xi Jinping. Sursă foto: Captură video Youtube

Contextul întâlnirii este însă tensionat

Contextul întâlnirii este unul tensionat, în condițiile în care relațiile comerciale dintre Statele Unite și China s-au deteriorat semnificativ recent. Trump a anunțat tarife de 100% pentru exporturile chineze, care ar urma să intre în vigoare la două zile după întâlnirea cu Xi. Pe de altă parte, Beijingul a introdus noi controale la exporturile de metale rare și tehnologie strategică pentru industria electronică și militară.

Liderul american a subliniat că noile taxe impuse de SUA ar fi „peste orice tarif” aplicat anterior Chinei, după cum a scris pe rețelele sociale la începutul acestei luni. În discursul său de miercuri, Trump a afirmat că obiectivul esențial este „să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina”, adăugând că Xi „ar dori acum să vadă sfârșitul acelui război”.

Casa Albă a mai anunțat că, pe durata vizitei sale în Asia, Donald Trump va avea și alte întrevederi bilaterale, incluzând discuții cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.

