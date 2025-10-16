SUA nu-și va schimba poziția față de R.P.Chineză din cauza bursei

Negocierile comerciale dintre Statele Unite și R.P.Chineză au revenit în centrul atenției, după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că volatilitatea pieței bursiere nu va influența poziția Washingtonului în discuțiile cu Beijingul, într-un interviu la CNBC.

Afirmația a venit în contextul tensiunilor economice tot mai accentuate și al speculațiilor potrivit cărora o scădere abruptă a piețelor ar putea determina administrația americană să își schimbe abordarea.

Într-un interviu exclusiv acordat la Forumul „Invest in America”, Scott Bessent a subliniat că Statele Unite nu vor ceda presiunilor de pe piață în privința relației comerciale cu China comunistă.

„Nu vom negocia doar pentru că piața bursieră scade”, a spus Bessent.

Oficialul american a explicat că obiectivul principal al administrației este să mențină o direcție economică stabilă și favorabilă intereselor naționale:

„Vom negocia pentru că facem ceea ce este mai bine din punct de vedere economic pentru Statele Unite”.

Declarațiile au venit ca reacție la un articol publicat de The Wall Street Journal, care susținea că liderii chinezi consideră că o posibilă prăbușire a pieței americane ar forța Washingtonul să revină la masa tratativelor.

Potrivit surselor citate de publicație, președintele Xi Jinping „pariază pe ideea că economia americană nu poate suporta un conflict comercial prelungit”.

Bessent a calificat articolul drept „teribil”, acuzând ziarul că ar fi preluat „dictarea Partidului Comunist Chinez”.

În replică, un purtător de cuvânt al Wall Street Journal a transmis că redacția își menține în totalitate raportarea, afirmând:

„Ne ghidăm după cele mai înalte standarde jurnalistice, iar orice insinuare contrară este falsă”.

Tensiunile diplomatice și comerciale dintre cele două mari economii ale lumii au generat, în ultimele zile, fluctuații puternice la bursă.

Indicii principali de pe Wall Street au scăzut vineri, după ce fostul președinte Donald Trump a amenințat cu noi tarife asupra importurilor din China, ca răspuns la restricțiile impuse de Beijing pentru exporturile de minerale rare.

Ulterior, o atenuare temporară a tonului Casei Albe a dus la o revenire parțială a piețelor, însă instabilitatea a persistat.

Investitorii au rămas prudenți, iar analiștii au remarcat că volatilitatea actuală reflectă „lipsa unei direcții clare în politica comercială”, potrivit comentariilor făcute de mai mulți experți.

Bessent a încercat să tempereze îngrijorările, afirmând că președintele Trump „apreciază o piață bursieră puternică, dar consideră că aceasta este rezultatul unor politici economice corecte, nu un scop în sine”.

Oficialul Trezoreriei a subliniat că SUA intenționează să continue strategia de investiții interne, menționând „boom-ul de capitalizare” din sectoarele emergente, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

El a afirmat că „aceste politici sunt cele care asigură o economie solidă și o poziție de forță în fața partenerilor comerciali”.

Pe termen lung, poziția fermă a Washingtonului în negocierile comerciale ar putea redefini relațiile economice globale.

Economiștii avertizează însă că un conflict prelungit între cele două puteri ar putea încetini comerțul mondial și ar influența negativ lanțurile de aprovizionare, mai ales în domenii strategice precum tehnologia și energia.

În pofida incertitudinilor, Bessent a reiterat că administrația americană nu își va modela politica în funcție de evoluția zilnică a pieței bursiere, ci va urmări „ceea ce servește cel mai bine economiei Statelor Unite și cetățenilor săi”.