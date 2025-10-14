În septembrie 2025, exporturile Republicii Populare Chineze către Rusia au înregistrat o scădere abruptă de 21% față de anul precedent, totalizând 63,11 miliarde de yuani (aproximativ 8,85 miliarde de dolari), marcând cea mai mare reducere din ultimele șapte luni și continuând tendința descendentă din august.

Aceasta reprezintă a șasea lună consecutivă de declin și cel mai scăzut nivel de la începutul anului.

În contrast, importurile R.P. Chineze din Rusia au crescut cu 3,8% în aceeași perioadă, revenind după o scădere de 17,8% în august.

În primele nouă luni ale anului 2025, comerțul bilateral a scăzut cu 8,6%, totalizând 1,17 trilioane de yuani, potrivit analiștilor de la Reuters.

Aceasta sugerează o schimbare în dinamica comerțului bilateral, cu o posibilă adaptare a pieței chineze la condițiile economice și politice în schimbare.

În ciuda scăderii exporturilor, cooperarea bilaterală continuă în domeniul energetic. Ministrul rus al Energiei, Serghei Țivilev, a subliniat progresele înregistrate în proiectele de export de GNL din zona Arctica și Sakhalin 2 către China.

De asemenea, directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a anunțat semnarea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic pentru construcția conductei Power of Siberia 2 în timpul vizitei președintelui Putin în China.

Cu toate acestea, analiștii estimează că va dura cel puțin un deceniu pentru a crește semnificativ exporturile de gaze în cadrul acestui acord.

Declinul exporturilor Chinei comuniste către Rusia poate avea implicații economice și geopolitice semnificative. Scăderea comerțului bilateral poate reflecta o reducere a cererii pentru produsele chinezești în Rusia sau o schimbare în structura economică a ambelor țări.

În plus, proiectele energetice comune, cum ar fi Power of Siberia 2, pot influența relațiile comerciale și strategice dintre cele două națiuni.

Este esențial ca ambele părți să monitorizeze evoluțiile economice și politice pentru a ajusta strategiile comerciale și a menține stabilitatea relațiilor bilaterale Reuters.