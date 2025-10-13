Marile platforme din SUA au retras milioane de produse electronice chinezești

Marile platforme de comerț online din Statele Unite au eliminat milioane de produse electronice chineze interzise, după ce Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a lansat o acțiune amplă de control menită să protejeze securitatea națională a SUA. Printre dispozitivele retrase se numără echipamente provenite de la companii precum Huawei, ZTE, Hangzhou Hikvision și Dahua Technology, potrivit Reuters.

„Companiile introduc acum noi proceduri pentru a preveni apariția viitoare a produselor interzise. Ne vom continua eforturile”, a declarat Carr într-un interviu pentru Reuters.

Președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a subliniat că aceste măsuri vin ca urmare a supravegherii stricte exercitate de instituție.

Carr a explicat că aceste produse ar putea permite Republicii Populare Chineze să spioneze cetățeni americani, să perturbe rețelele de comunicații și să amenințe securitatea națională a Statelor Unite.

Această acțiune se înscrie într-un context mai larg al măsurilor adoptate de autoritățile americane în ultimii ani împotriva companiilor chineze din sectoare sensibile, precum telecomunicațiile, semiconductoarele și vehiculele inteligente, invocând preocupări legate de spionaj și influență strategică.

Pe 28 octombrie, FCC urmează să voteze noi reguli care vor înăspri restricțiile pentru echipamentele de telecomunicații produse de firme chineze considerate amenințări la adresa securității naționale.

Ar putea fi interzisă vânzarea echipamentelor deja autorizate în trecut, dacă acestea conțin componente provenite de la companii aflate pe lista „Covered List”, care include Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom, Hytera Communications, Dahua și China Unicom.

În martie, FCC a confirmat investigarea a nouă companii chineze de pe această listă, iar luna trecută a inițiat proceduri pentru revocarea acreditării a șapte laboratoare de testare deținute sau controlate de statul chinez.