Conflictul din Orientul Mijlociu a generat unde de șoc puternice pe piața energetică, resimțite direct la nivelul blocului comunitar. În primele 100 de zile de la izbucnirea ostilităților, Uniunea Europeană s-a văzut obligată să suporte cheltuieli suplimentare masive pentru achiziția de resurse energetice tradiționale.

Conform datelor transmise de agenția DPA, importurile de combustibili fosili au adus o gaură suplimentară de 47 de miliarde de euro, echivalentul a 54,3 miliarde de dolari, în bugetele europene. Cu toate acestea, oficialii de la Bruxelles dau asigurări că fluxurile de aprovizionare nu au fost puse în pericol, datorită măsurilor de siguranță implementate strategic în ultima perioadă.

Sumele colosale plătite în plus de statele membre nu s-au tradus printr-o creștere a volumelor de resurse intrate pe teritoriu, ci reprezintă exclusiv scumpirile generate de contextul geopolitic tensionat. Reprezentanții executivului european subliniază însă că sistemul a rezistat cu brio acestei presiuni financiare majore.

„Acesta este preţul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus”, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE).

Oficialul a ținut să puncteze că, dincolo de impactul financiar evident, cetățenii și companiile de pe continent nu au avut de suferit de pe urma blocajelor sau a penuriilor de combustibil.

„Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată şi acesta este cel mai important lucru”, a mai dăugat oficialul.

Rezistența rețelelor europene în fața noului șoc din Orientul Mijlociu nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul direct al transformărilor structurale din ultimii ani. Diversificarea rapidă a furnizorilor externi și investițiile în capacitățile locale au oferit plasa de siguranță necesară.

Acest fapt a fost posibil pentru că UE şi-a diversificat sursele de energie, a sporit ponderea energiei interne şi a îmbunătăţit eficienţa energetică, a explicat purtătorul de cuvânt.

Mai mult, Bruxelles-ul rămâne în alertă maximă și monitorizează evoluția piețelor internaționale pentru a interveni prompt în cazul în care tensiunile escaladează din nou. Executivul comunitar „este pregătit să adopte acţiuni suplimentare dacă va fi necesar.

Pentru a combate efectele economice nefaste ale prețurilor ridicate la utilități, care subminează competitivitatea industrială, Comisia Europeană pregătește un set complex de măsuri. Surse din interiorul instituției, care au preferat să își păstreze anonimatul, au dezvăluit că se lucrează intens la strategii de relaxare fiscală pentru sectorul regenerabil și la creșterea flexibilității sistemelor de distribuție a electricității.

Potrivit surselor, Comisia Europeană intenţionează să propună luna viitoare un noul regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente şi modificări fiscale menite să promoveze energia curată.

Această inițiativă legislativă face parte dintr-un efort mai amplu de desprindere definitivă de dependența de hidrocarburi din import. Chiar dacă producția de energie eoliană și solară a înregistrat progrese remarcabile, realitatea arată că spațiul european continuă să aducă din afara granițelor 57% din totalul resurselor energetice de care are nevoie pentru funcționare.

O prioritate zero a noii strategii europene este sprijinirea marilor consumatori industriali, grav afectați de facturile exorbitante. Pentru a stimula tranziția și a opri relocarea fabricilor către alte continente, Executivul european dorește ca nivelul minim al accizei aplicate electricității să fie diminuat sub pragul stabilit pentru gazele naturale.

În paralel, se caută mecanisme specifice de reducere a poverii fiscale pentru companiile din industria grea. Aceste entități economice au lansat avertismente repetate cu privire la faptul că resursele financiare destinate investițiilor locale sunt complet înghițite de costurile operaționale cu energia, existând un risc real de închidere definitivă a unor capacități de producție vitale.

Noul pachet legislativ va fi prezentat oficial în cursul lunii viitoare și va fi însoțit de o strategie extinsă privind electrificarea. Deși rețeaua europeană este recunoscută ca fiind cea mai interconectată structură de profil la nivel global, ea necesită fonduri substanțiale pentru digitalizare și adaptare. Comisia își propune să elimine o anomalie frecventă: momentele în care parcurile eoliene sau fotovoltaice sunt oprite forțat în zilele cu resurse abundente doar pentru că rețeaua nu poate prelua sau stoca surplusul de electricitate.

O componentă esențială a digitalizării o reprezintă introducerea obligatorie a sistemelor de măsurare de ultimă generație. Noul regulament va impune standarde stricte pentru statele membre, stabilind ca cel puțin jumătate din numărul total de consumatori finali din fiecare țară să beneficieze de contoare inteligente până la finalul acestui deceniu. Ulterior, ținta de implementare va fi ridicată la minimum 65% până în anul 2033.