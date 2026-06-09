Metrorex a lansat o licitație pentru servicii de pază în rețeaua de metrou din București, cu o valoare estimată de aproape 251 de milioane de lei pentru următorii trei ani. Procedura a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar suma prevăzută este considerabil mai mare decât cea a contractului aflat în prezent în derulare.

Compania care administrează transportul subteran din Capitală a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice procedura intitulată „Servicii de pază la Metrorex S.A., acord cadru pe o perioadă de 36 de luni”.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 250.948.368 de lei, echivalentul a aproximativ 50,4 milioane de euro. Contractul vizează asigurarea serviciilor de pază pentru toate obiectivele Metrorex, în scopul menținerii siguranței în întreaga rețea de metrou.

Potrivit documentației publicate în SEAP, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 14 iulie 2026, ora 15:00.

Actuala procedură vine după licitația organizată în februarie 2023 pentru același tip de servicii. La acel moment, valoarea estimată a contractului era cuprinsă între 185,8 milioane și 191,4 milioane de lei.

În octombrie 2023, Metrorex a desemnat câștigătoare asocierea formată din firmele Senzor Guard Security, Akyle Security și Tetra Sistems Guard. Contractul a fost atribuit pentru suma de 181,58 milioane de lei, pe o perioadă de 36 de luni.

Comparativ cu valoarea actualului contract, noua licitație are o valoare estimată cu aproximativ 38% mai mare. Contractul aflat în prezent în derulare urmează să expire în toamna anului 2026, motiv pentru care compania a demarat procedura pentru selectarea unui nou furnizor de servicii.

În luna martie a acestui an, fostul premier Ilie Bolojan a comentat cheltuielile legate de serviciile de pază din cadrul companiilor de stat, inclusiv la Metrorex.

Referindu-se la activitatea companiei de transport subteran, acesta a declarat:

„Gândiți-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparație de ani de zile, cât timp viteza de circulație este foarte redusă, e foarte greu să faci performanță, acolo mai ai oarecare înțelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcționează și n-ai niște probleme deosebite, n-ai de ce să ai înțelegere. Dar și la CFR și la Metrorex și peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-și justifică activitatea, de exemplu”, a declarat atunci Ilie Bolojan.

Declarația a fost făcută în contextul dezbaterilor privind eficientizarea cheltuielilor și reorganizarea companiilor aflate în subordinea statului.