Accident aviatic în SUA. Un avion s-a prăbușit pe o șosea
- Iulia Moise
- 13 octombrie 2025, 07:58
Un accident aviatic a avut loc duminică după-amiază în statul Texas, unde un avion s-a prăbușit în apropierea aerodromului Hicks din comitatul Tarrant.
Aeronava a lovit un camion de mare tonaj și mai multe remorci înainte de a exploda în flăcări, potrivit autorităților locale. Doi oameni și-au pierdut viața în urma tragediei, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul impactului.
Aeronava s-a prăbușit cu botul în jos
Potrivit Departamentului de Pompieri din Fort Worth, accidentul aviatic s-a produs în jurul orei prânzului, când aeronava, aflată într-o manevră de apropiere, s-a prăbușit cu botul în jos și a alunecat pe asfalt, înainte de a se izbi violent de un camion și mai multe remorci parcate în zonă.
Impactul a fost urmat de o explozie puternică, urmată de un incendiu care a generat nori groși de fum vizibili de la kilometri distanță.
Imaginile obținute de postul american WFAA arată momentul în care avionul, devenit o minge de foc, se ridică vertical pentru câteva secunde, înainte de a fi complet cuprins de flăcări.
Autoritățile au confirmat că două persoane aflate la bord au murit, însă identitatea acestora nu a fost încă făcută publică.
„Am auzit un zgomot asurzitor, ca o explozie. Câteva secunde mai târziu, un client a intrat panicat și ne-a rugat să sunăm la poliție”, a povestit un martor pentru presa locală.
Relatări de la fața locului
O altă persoană aflată în apropiere, Lauren Anderson, a relatat că a văzut o coloană imensă de fum ridicându-se deasupra aerodromului.
„Era un nor negru uriaș, de aproape 30 de metri înălțime. Totul s-a întâmplat extrem de repede”, a spus aceasta.
🚨🇺🇸 TRAGIC PLANE CRASH KILLS TWO NORTH OF FORT WORTH
Two people were killed after a small plane crashed Sunday afternoon in the 12700 block of North Saginaw Boulevard near Avondale, north of Fort Worth, Texas.
🔹Witnesses reported hearing a loud explosion before seeing the… pic.twitter.com/Jm8aAIhJOU
— Info Room (@InfoR00M) October 12, 2025
Anderson a mai declarat pentru The New York Times:
„Sincer, acum pare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. E un sentiment ciudat, știind totuși că a fost o tragedie aici.”
Incendiul a fost stins după aproximativ o oră, iar pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere.
Potrivit unui comunicat nicio altă persoană de la sol nu a fost rănită, iar circulația din zonă a fost restricționată temporar.
Investigații, după accidentul aviatic
Reprezentanții Administrației Federale a Aviației (FAA) au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic.
Specialiștii vor analiza resturile aeronavei și înregistrările radar pentru a determina dacă a fost vorba de o eroare umană, o defecțiune tehnică sau condiții meteorologice nefavorabile.
Autoritățile locale au precizat că zona în care s-a produs tragedia se află între aeroporturile Fort Worth Alliance și Meacham, la vest de Aeroportul Internațional Dallas–Fort Worth, o regiune frecvent tranzitată de avioane de mici dimensiuni.
Incidentul survine la doar o zi după ce un elicopter s-a prăbușit în California, în timpul pregătirilor pentru un eveniment aeronautic. Seria recentă de accidente ridică întrebări privind siguranța zborurilor private și necesitatea unor controale mai stricte.
