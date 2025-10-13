Accident aviatic în SUA. Un avion s-a prăbușit pe o șosea

Un accident aviatic a avut loc duminică după-amiază în statul Texas, unde un avion s-a prăbușit în apropierea aerodromului Hicks din comitatul Tarrant.

Aeronava a lovit un camion de mare tonaj și mai multe remorci înainte de a exploda în flăcări, potrivit autorităților locale. Doi oameni și-au pierdut viața în urma tragediei, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul impactului.

Potrivit Departamentului de Pompieri din Fort Worth, accidentul aviatic s-a produs în jurul orei prânzului, când aeronava, aflată într-o manevră de apropiere, s-a prăbușit cu botul în jos și a alunecat pe asfalt, înainte de a se izbi violent de un camion și mai multe remorci parcate în zonă.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică, urmată de un incendiu care a generat nori groși de fum vizibili de la kilometri distanță.

Imaginile obținute de postul american WFAA arată momentul în care avionul, devenit o minge de foc, se ridică vertical pentru câteva secunde, înainte de a fi complet cuprins de flăcări.

Autoritățile au confirmat că două persoane aflate la bord au murit, însă identitatea acestora nu a fost încă făcută publică.

„Am auzit un zgomot asurzitor, ca o explozie. Câteva secunde mai târziu, un client a intrat panicat și ne-a rugat să sunăm la poliție”, a povestit un martor pentru presa locală.

O altă persoană aflată în apropiere, Lauren Anderson, a relatat că a văzut o coloană imensă de fum ridicându-se deasupra aerodromului.

„Era un nor negru uriaș, de aproape 30 de metri înălțime. Totul s-a întâmplat extrem de repede”, a spus aceasta.

Anderson a mai declarat pentru The New York Times:

„Sincer, acum pare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. E un sentiment ciudat, știind totuși că a fost o tragedie aici.”

Incendiul a fost stins după aproximativ o oră, iar pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere.

Potrivit unui comunicat nicio altă persoană de la sol nu a fost rănită, iar circulația din zonă a fost restricționată temporar.

Reprezentanții Administrației Federale a Aviației (FAA) au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic.

Specialiștii vor analiza resturile aeronavei și înregistrările radar pentru a determina dacă a fost vorba de o eroare umană, o defecțiune tehnică sau condiții meteorologice nefavorabile.

Autoritățile locale au precizat că zona în care s-a produs tragedia se află între aeroporturile Fort Worth Alliance și Meacham, la vest de Aeroportul Internațional Dallas–Fort Worth, o regiune frecvent tranzitată de avioane de mici dimensiuni.

Incidentul survine la doar o zi după ce un elicopter s-a prăbușit în California, în timpul pregătirilor pentru un eveniment aeronautic. Seria recentă de accidente ridică întrebări privind siguranța zborurilor private și necesitatea unor controale mai stricte.