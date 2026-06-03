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Judecătoare: Nu ne mai comparați cu coafeza și cu sculer-matrițerul

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Judecătoare: Nu ne mai comparați cu coafeza și cu sculer-matrițeruljustiție. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

O judecătoare pe nume Ligia Nistor, de la Judecătoria Bistrița, a ieșit public cu o luare de poziție vehementă împotriva proiectului de modificare a Legii salarizării.

Magistrata, supraviețuitoare a violenței domestice

Judecătoarea, numită definitiv în profesie abia în aprilie 2024, spune că a decis să iasă din zona sa de confort, deși anterior a refuzat chiar și interviuri din cauza traumei de supraviețuitoare a violenței domestice.

„Gândiți-vă cât de urâtă e treaba dacă am acceptat să ies din zona de confort. Cei care sunteți aici de mult știți că am refuzat inclusiv interviuri pe motiv de supraviețuitoare a violenței domestice, pentru că n-am vrut să mă expun. Dar, în momentele astea, cred că orice voce contează”, a scris Ligia Nistor.

Judecătoare: Nu ne mai comparați cu coafeza și cu sculer-matrițerul

În mesajul său, magistrata critică dur ideea de a echivala salariile din justiție cu cele din alte domenii și susține că judecătorii nu ar putea fi comparați cu alte profesii:

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„M-am săturat să explic de ce nu e ok ca un magistrat să fie plătit cu 8000 de lei pe lună, cât un controlor de tren cu 10 clase și un curs de 3 luni. (…) Nu ne mai comparați cu coafeza și cu sculer-matrițerul! Nici coafeza, nici sculer-matrițerul nu vă apără, noi da.”

Ligia Nistor

Ligia Nistor / sursa foto: FB

Judecătoarea a vorbit și despre ceea ce numește consecințele grave ale limitării salariilor magistraților:

„La salarii mai mici decât ale unor controlori de tren vor rămâne în magistratură (și vor intra) doar unii care nu vor trăi din salariu. Vocația nu dă de mâncare, din păcate. Dacă noi dispărem, rămâneți singuri. Va urma legea junglei: cel mai puternic câștigă.”

Tânăra spune că s-a făcut judecătoare pentru a proteja femeile abuzate

Ligia Nistor invocă încărcătura emoțională a meseriei, menționând un caz în care a plâns după ce a emis un ordin de protecție pentru o femeie care sărise din mașină în mers pentru a scăpa de partenerul abuziv.

„Pentru asta m-am făcut judecător, să protejez femeile abuzate, să am grijă de copiii nimănui, să sancționez derapajele. Între coperțile dosarelor sunt vieți de oameni care pot fi distruse dintr-o mișcare din încheietură”, a mai scris ea.

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