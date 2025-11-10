Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției

Violența domestică rămâne una dintre cele mai acute probleme sociale din România, în ciuda unui cadru legislativ care s-a modernizat vizibil în ultimii ani. Legea 217/2003 oferă definiții clare pentru violența fizică, psihologică, sexuală, economică și socială, iar mecanisme precum ordinele de protecție și monitorizarea electronică sunt deja implementate la nivel operațional.

Totuși, realitatea arată că severitatea legii nu se traduce întotdeauna în protecția efectivă a victimelor. Situația a devenit cu atât mai urgentă după cazuri tragice, precum cel petrecut în Teleorman, care au determinat Poliția Română să anunțe analize speciale privind toate cazurile recente și un apel direct către victime să accepte monitorizarea agresorilor.

În 2023–2024, cifrele au continuat să crească: peste 108.000 cazuri de violență domestică înregistrate în 2023, dintre care aproape 58.000 au fost încadrate ca fapte penale. În primele 11 luni din 2024, România a ajuns deja la 121.357 intervenții, cu peste 54.800 de fapte penale (+3,5% față de anul precedent), iar 1.474 de agresori au fost monitorizați electronic.

Aceste cifre indică o combinație între escaladarea fenomenului și o creștere a raportării, dar diferența masivă dintre numărul intervențiilor și numărul dosarelor penale arată o problemă structurală: nu toate sesizările se materializează în acțiuni judiciare ferme.

Legea „România fără violență”, adoptată în 2025, promite schimbarea acestui raport prin dublarea pedepselor minime pentru infracțiunile de lovire și violență, precum și înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea ordinelor de protecție.

Se urmărește reducerea fenomenului pedepselor suspendate și consolidarea răspunderii penale în cazurile recurente. În teorie, este un pas major. În practică, provocarea rămâne aceeași: aplicarea unitară, rapidă și fermă pe întreg lanțul instituțional – poliție, parchet, instanțe, servicii sociale.

Dacă analizăm în paralel modul în care alte țări tratează violența domestică, putem observa trei modele distincte: modelul punitiv-extins (pedepse mari, legislație severă), modelul integrat (instanțe specializate + sistem național de risc) și modelul comportamental (criminalizarea controlului coercitiv). Spania este exemplul emblematic al modelului integrat.

Legea lor organică din 2004 a creat instanțe specializate, proceduri accelerate pentru ordine de protecție și un sistem informatic – VioGén – care analizează riscul, conectează poliția cu serviciile sociale și urmărește agresorii în timp real. E un ecosistem complet, nu doar un set de articole în codul penal. România nu are încă un astfel de sistem uniformizat la nivel național.

Marea Britanie oferă modelul comportamental. Acolo, violența domestică nu este doar fizică: „controlling or coercive behaviour” este o infracțiune autonomă. Abuzul emoțional, izolarea, manipularea financiară, intimidarea, controlul asupra vieții cotidiene sunt tratate penal independent de agresiunea fizică.

Pedepsele pot ajunge la cinci ani de închisoare, iar din 2025 infracțiunea este inclusă în MAPPA, un mecanism de supraveghere multi-agenții pentru infractori cu risc ridicat. România recunoaște violența psihologică, dar încă nu are o incriminare autonomă de tipul „coercive control”, ceea ce limitează intervenția timpurie.

Franța merge în direcția unei protecții “tehnologice agresive”: brățara anti-apropiere este aplicată sistematic și generează alertă instantă când agresorul se apropie de victimă. Sistemul este complet operaționalizat, iar încălcarea lui atrage consecințe penale imediate, potrivit amnesty.org.

România are brățări electronice, dar implementarea lor abia începe să se stabilizeze, iar autoritățile au subliniat că unele victime refuză monitorizarea, fie din teamă, fie din lipsa informării.

În Brazilia, legea Maria da Penha este considerată una dintre cele mai dure din lume, iar femicidul este incriminat ca formă distinctă, cu pedepse care pot ajunge la 40 de ani. Deși România are agravante pentru infracțiunile împotriva membrilor de familie, nu există o incriminare autonomă clară a femicidului, ceea ce înseamnă că motivația de gen nu este tratată separat sau cu severitatea simbolică și juridică pe care o întâlnim în America Latină.

Un exemplu diferit vine din Islanda, unde pedepsele pentru violență în relații pot ajunge la 16 ani, iar statul investește consistent în adăposturi și servicii. Lecția islandeză nu este doar despre pedepse mari, ci despre coerență: legislație, implementare, cultură juridică și resurse sociale merg în același sens. În România, lipsa adăposturilor, accesul limitat la consiliere și absența unor servicii integrate lasă victimele adesea fără alternative reale.

Din această comparație rezultă un tablou clar: România are legislație, are instrumente, are intenție politică — dar nu are încă infrastructura completă. Nu există un sistem național de evaluare a riscului conectat la toate instituțiile implicate, datele publice privind condamnările sunt incomplete, iar aplicarea pedepsei rămâne inegală. Deși pedepsele au crescut în 2025, nu există suficiente date publice privind câți agresori primesc pedepse cu executare, câte sunt suspendate și care este durata efectivă a sancțiunilor. Lipsa acestor date este în sine un simptom al unei implementări incomplete. Evaluările GREVIO confirmă progresul, dar subliniază clar nevoia de date, de coordonare și de acces real la justiție și protecție.