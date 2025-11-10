Crima din Teleorman schimbă legea în România. Închisoare pe viață pentru femicid

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că va solicita informații oficiale despre modul în care autoritățile au protejat drepturile și libertățile femeii ucise pe stradă, în județul Teleorman.

Crima, comisă de soțul de care victima se despărțise, a avut loc sub privirile copilului lor și a stârnit reacții publice puternice. Marinescu a descris situația drept un episod de o gravitate extremă și a cerut fermitate maximă din partea instituțiilor care aplică legea.

Ministrul a precizat că există deja în dezbatere două proiecte legislative care ar putea înăspri pedepsele pentru crimele motivate de ură, gelozie sau motive de gen, până la detenție pe viață. În același timp, el a transmis că legislația actuală, deși nu perfectă, conține instrumente care ar putea preveni astfel de cazuri, însă trebuie aplicată fără ezitare.

Radu Marinescu a reacționat public după tragedia din Teleorman, subliniind că violența produsă în acest caz nu poate fi justificată.

Ministrul a transmis: „Un caz de o gravitate şi de o atrocitate care nu pot decât să oripileze”. Crima a avut loc pe o stradă din localitate, în timp ce copilul victimei era de față. În acest context, ministrul a vorbit despre obligația autorităților statului de a preveni și de a interveni eficient.

„Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”, a afirmat el.

Marinescu a precizat că Ministerul Justiției a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor. Noua reglementare ar permite instanțelor să pronunțe inclusiv pedepse cu închisoarea pe viață, atunci când crima este comisă din motive „josnice”.

Declarația ministrului, citată exact, este următoarea: „Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiţiei a pus în consultare publică o soluţie legislativă care introduce o formă calificată a infracţiunii de omor, care permite pronunţarea inclusiv a unor pedepse de privare de libertate pe viaţă, pentru infracţiuni de suprimare a vieţii care sunt justificate, între ghilimelele, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului”.

Ministrul a menționat că, în paralel, există o inițiativă în Parlament care dorește „să consacre explicit şi distinct în legislaţia penală din România o incriminare a infracţiunii de femicid”.

Prin aceste propuneri, executivul și legislativul încearcă să introducă în Codul Penal un cadru mai dur pentru crimele comise împotriva femeilor pe fondul geloziei, controlului sau altor forme de violență de gen.

Radu Marinescu a insistat însă asupra unui aspect esențial: legea existentă permite deja intervenții și sancțiuni dure, dacă este aplicată corect.

Citatul exact este: „Important este de precizat că noi avem legislaţie, în momentul de faţă, care trebuie să fie aplicată şi care are aptitudinea să prevină astfel de cazuri. Ea este de îmbunătăţit, dar există în momentul de faţă instrumente legale care să prevină astfel de cazuri”.

Ministrul a ridicat întrebarea centrală: ce s-a întâmplat în acest caz și dacă autoritățile au intervenit eficient înainte de tragedie. „Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz şi aici trebuie verificat”, a afirmat Marinescu.

Ministrul Justiției a anunțat că va cere explicații privind modul în care au fost respectate drepturile femeii ucise și dacă instituțiile statului și-au îndeplinit obligațiile.

Declarația exactă este: „Voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atât de groaznic, în acest caz, au fost respectate şi protejate, adică să ştim dacă şi-au făcut datoria autorităţile statului”.

Marinescu a subliniat că acționează „în virtutea rolului constituţional şi legal” al funcției sale și că ministrul Justiției nu poate interveni în soluțiile din dosarele aflate pe rol. „Eu nu am competenţe să intervin în conţinutul cauzelor care se află pe rolul organului judiciar, şi trebuie să respectăm acest lucru tocmai pentru a asigura independenţa justiţiei”, a precizat el.

În același timp, el a explicat că legea îi permite să verifice dacă autoritățile au apărat în mod corect drepturile și libertățile persoanelor implicate în astfel de situații.

Întrebat despre introducerea noțiunii de femicid în legislație, ministrul s-a declarat favorabil oricărei forme juridice care poate întări răspunsul penal al statului în fața violențelor comise împotriva femeilor.

„Sunt de acord cu orice formulă legală care ajută combaterea mai fermă a acestui fenomen”, a spus el.

Marinescu a adăugat, însă, o concluzie importantă: „Dar, indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”.

Ministrul Justiției a insistat că nu poate face declarații despre dosarul penal în sine, pentru a nu afecta independența magistraților. În schimb, va analiza modul în care instituțiile statului au intervenit înainte și după crimă.

Ancheta penală desfășurată în județul Teleorman va stabili circumstanțele exacte în care femeia a fost ucisă. De asemenea, autoritățile locale și poliția vor trebui să răspundă dacă existau sesizări anterioare, ordine de protecție sau incidente care ar fi putut preveni tragedia.

În România, peste 20.000 de femei cer anual sprijin în cazuri de violență domestică, iar aproape jumătate dintre solicitări se transformă în ordine de protecție. Datele oficiale arată că multe victime întâmpină dificultăți în obținerea unor măsuri eficiente de protecție, iar unele cazuri escaladează cu final tragic.