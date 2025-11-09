Social

O femeie din județul Teleorman, ucisă pe stradă de fostul partener

O femeie din județul Teleorman, ucisă pe stradă de fostul partener
O femeie a fost găsită înjunghiată pe o stradă dintr-o comună din județul Teleorman. Medicii sosiți la fața locului au încercat să o salveze, aplicând manevre de resuscitare, dar fără succes. Femeia ar fi fost ucisă de soţul său, de care se despărțise în urmă cu câteva luni și împotriva căruia exista un ordin de restricție, potrivit IPJ Teleorman.

Femeia, găsită înjunghiată pe stradă

Pe data de 8 noiembrie, în jurul orei 18:20, polițiștii din Turnu Măgurele au fost anunțați, printr-un apel la 112, că o femeie se află inconștientă pe o stradă din comuna Beciu.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Lunca care au stabilit că, în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soţul său, de care ar fi fost despărţită de câteva luni”, a anunțat IPJ Teleorman.

Echipajul medical nu a reușit să o salveze

Un echipaj medical a ajuns de urgență la fața locului și a încercat să o resusciteze pe femeie, însă fără succes, medicii declarând moartea sa.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Potrivit martorilor, după crimă, bărbatul de 42 de ani, de care victima se despărțise, a fugit acasă și a încercat să se sinucidă, râninu-se la gât, torace și braț. El a fost dus în stare critică la Spitalul de Urgență din Alexandria, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Bărbatul ar fi avut un ordin de restricție

Femeia și partenerul ei aveau împreună trei copii, potrivit impactnews24.ro. În urma comportamentului agresiv al bărbatului, tânăra a decis să se despartă de el în urmă cu aproximativ două luni. După separare, cei trei copii, cu vârste de 3, 4 și 6 ani, au rămas împărțiți între părinți: cei doi mai mari locuiau cu tatăl, iar cel mic cu mama.

Potrivit News.ro, bărbatului îi fusese interzis să se apropie de femeia care se despărțise de el, după ce aceasta obținuse un ordin de protecție emis de instanță.

