Regulile profesiei de medic, rescrise. Vor intra în vigoare din 2026

Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România (CMR) a aprobat un nou Cod de Deontologie Medicală, un document care reglementează exercitarea profesiei medicale. Actul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, fiind obligatoriu pentru toți medicii membri ai colegiului, precum și pentru cei care oferă, temporar sau ocazional, servicii medicale pe teritoriul României.

Potrivit comunicatului, noul Cod a fost revizuit și aliniat la standardele europene, la legislația în vigoare și la evoluțiile recente din domeniul medical. Actualizarea are scopul de a răspunde provocărilor actuale ale profesiei, dar și de a întări respectul față de pacienți, demnitatea profesională a medicilor și încrederea publicului în sistemul medical.

„Prin acest demers, Colegiul Medicilor din România (CMR) actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în concordanţă cu realităţile actuale şi transformările majore din sănătate, dar şi pentru a răspunde provocărilor generate de digitalizare, comunicarea şi publicitatea medicală, folosirea inteligenţei artificiale în actul medical, precum şi pentru a combate dezinformarea în medicină şi a întări principiile medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice”, arată sursa.

Noul Cod de Deontologie Medicală are ca obiectiv principal consacrarea principiului independenței și demnității medicului, consolidarea încrederii publice în profesia medicală și protejarea drepturilor pacientului.

Documentul reafirmă valorile esențiale ale actului medical – respectul pentru viață, fidelitatea față de știință, profesionalismul, competența, integritatea și solidaritatea profesională.

Totodată, noul Cod subliniază importanța medicinei bazate pe dovezi științifice, ca fundament al practicii medicale moderne.

„Medicii au obligaţia de a respecta principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice, precum şi de a promova opinii şi mesaje medicale fundamentate pe dovezi ştiinţifice, pe adevăr ştiinţific verificabil, general acceptate şi susţinute de comunitatea medicală academică modernă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limitele specialităţii şi competenţelor medicale deţinute”, se menționează în comunicat.

Noul Cod oferă o abordare modernă asupra comportamentului profesional și etic al medicilor, introducând totodată principii clare pentru combaterea dezinformării medicale. Documentul stabilește că este considerată abatere deontologică utilizarea autorității profesionale pentru a susține informații neverificate, pseudoștiințifice sau contrare cunoștințelor medicale actuale — mai ales atunci când acestea nu au o bază științifică verificabilă și pot pune în pericol sănătatea publică.

De asemenea, noul Cod readuce în atenția medicilor aspecte legate de practica medicală la finalul vieții, subliniind importanța demnității, empatiei și respectului față de pacient în aceste situații delicate.

„În cazul pacienţilor la finalul vieţii, medicul, în limitele competenţelor sale, are datoria de a asigura îngrijiri terminale şi paliative fără discriminare pe criterii de vârstă, de diagnostic şi prognostic infaust, în conformitate cu prevederile Ghidului Consiliului European privind îngrijirile la sfârşitul vieţii şi legislaţia în vigoare”, conform noului Cod.

Codul stabilește, de asemenea, reguli clare privind comunicarea publică și publicitatea medicală. Informațiile transmise în spațiul public trebuie să fie corecte, verificabile și obiective, fiind interzise promisiunile, comparațiile sau orice formă de publicitate care ar putea aduce atingere demnității profesiei.

De asemenea, Codul include detalii legate canalele de comunicare acceptate și stabilește norme de responsabilitate pentru folosirea rețelelor sociale, pentru a proteja reputația profesiei medicale și a asigura că publicul primește informații corecte, clare și fundamentate pe dovezi științifice.

„Prin noul Cod, se consolidează principiile fundamentale ale profesiei medicale: prioritatea interesului pacientului, respectul pentru demnitatea umană, nediscriminarea, independenţa profesională şi protejarea secretului medical în era digitalizării. Relaţia medic-pacient este exclusiv profesională şi are la bază competenţa medicului şi respectarea de către pacient a recomandărilor medicale în urma consimţământului informat. Totodată, medicul curant are datoria de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie medicală”, se mai arată în document.

Un alt aspect central al noului Cod îl constituie regulile de comportament în activitatea medicală. Documentul interzice denigrarea colegilor și promovează, în schimb, respectul reciproc, colaborarea și sprijinul între medici.

Codul prevede, de asemenea, că orice litigiu sau divergență profesională între membri ai Colegiului trebuie soluționată, înainte de orice demers public, prin procedura de conciliere organizată de Comisiile de litigii ale Colegiilor Medicilor teritoriale.

Printre prevederile modernizate se numără și reglementarea clară a telemedicinei, stabilind modul etic de utilizare a acesteia, cu respectarea confidențialității și a consimțământului informat.

Codul definește și rolul inteligenței artificiale în practica medicală, precizând că aceasta poate fi folosită doar ca instrument auxiliar, fără a înlocui raționamentul clinic al medicului.

De asemenea, documentul reafirmă independența profesională a medicului, care are dreptul și obligația de a refuza orice dispoziție administrativă sau economică ce contravine standardelor medicale sau siguranței pacientului, fără a risca sancțiuni.

„Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului - faţă de pacient, faţă de colegi şi faţă de profesia medicală. Este un instrument modern, adaptat medicinei de astăzi, care, în acelaşi timp, apără demnitatea medicului şi protejează pacientul. Prin acest Cod, Colegiul Medicilor din România reafirmă că etica este fundamentul încrederii dintre medic şi societate. Adoptarea noului Cod de Deontologie Medicală reprezintă unul dintre paşii esenţiali în modernizarea instituţiei Colegiului Medicilor din România, în reconsolidarea rolului CMR în cadrul sistemului de sănătate şi în îmbunătăţirea percepţiei publice asupra profesiei medicale, demers pe care l-am început cu noile organisme ale CMR încă de la preluarea mandatului de preşedinte al Colegiului Medicilor din România. Le mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat intens la elaborarea acestui document”, a explicat Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Totodată, documentul subliniază importanța transparenței și a raportării conflictelor de interese, consolidând în același timp principiul specializării profesionale în exercitarea actului medical.