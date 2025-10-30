Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile

Cei doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, reținuți sub acuzația de ucidere din culpă, au fost eliberați și plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit deciziei Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi tratat cu neglijență un pacient cu arsuri grave, fapt ce ar fi dus, ulterior, la decesul acestuia. Familia victimei cere ca responsabilii să fie trași la răspundere.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în perioada 26 – 31 august 2025, după transferul pacientului în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul spitalului.

„Suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, se arată în comunicatul Parchetului.

Lipsa îngrijirilor medicale corespunzătoare a dus la neidentificarea și netratarea arsurilor profunde, provocând deteriorarea rapidă a stării pacientului.

Acesta a murit pe 31 august 2025, în urma complicațiilor cauzate de infecțiile netratate și de lipsa intervențiilor chirurgicale necesare.

Ancheta a mai scos la iveală faptul că unul dintre medici ar fi modificat acte oficiale pentru a ascunde erorile medicale.

„Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile. Ulterior, suspectul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării”, au precizat procurorii.

Cei doi medici au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior s-a dispus măsura controlului judiciar pentru următoarele două luni. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului și eventualele responsabilități ale altor cadre medicale implicate.