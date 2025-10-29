Justitie

Percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni. Doi medici, suspectați de neglijenţă în cazul unui pacient care a murit

Percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni. Doi medici, suspectați de neglijenţă în cazul unui pacient care a murit
Procurorii efectuează miercuri percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, într-un dosar în care doi medici sunt acuzaţi că nu ar fi acordat îngrijiri corespunzătoare unui pacient care a murit în urmă cu două luni, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii Serviciului Omoruri ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au efectuat miercuri o percheziţie domiciliară la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”. Acţiunea are loc într-un dosar în care doi medici sunt suspectaţi că nu ar fi acordat îngrijiri corespunzătoare unui pacient care și-a pierdut viața în urmă cu două luni.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au fost emise mandate de aducere pe numele a două cadre medicale din spital . Cele două cadre medicale urmează să fie conduse şi audiate la sediul instituţiei în cursul zilei de miercuri.

Ancheta vizează moartea unui pacient din Unitatea de Arşi a spitalului „Bagdasar-Arseni”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat că activităţile desfăşurate au scopul de a lămuri circumstanţele în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcţională de Arşi a Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” la data de 31 august 2025.

Spitalul Bagdasar Arseni

Spitalul Bagdasar Arseni. Sursa foto bagdasar-arseni.ro

Conform comunicatului, există indicii că pacientul nu ar fi beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice, ceea ce a determinat declanşarea anchetei şi efectuarea percheziţiilor la spital.

Doi medici, urmăriţi penal pentru neglijenţă medicală

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, continuă cercetările în cazul decesului unui pacient internat în Unitatea de Arşi a Spitalului „Bagdasar-Arseni”.

Printre persoanele vizate se numără medicul coordonator al Unității de Arși şi o doctoriţă. Cei doi sunt acuzaţi că nu ar fi acordat pacientului îngrijirile medicale corespunzătoare şi că ar fi consemnat date nereale în foaia de observaţie după decesul acestuia.

 

