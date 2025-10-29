Percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni. Doi medici, suspectați de neglijenţă în cazul unui pacient care a murit

Procurorii efectuează miercuri percheziţii la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti, într-un dosar în care doi medici sunt acuzaţi că nu ar fi acordat îngrijiri corespunzătoare unui pacient care a murit în urmă cu două luni, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii Serviciului Omoruri ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au efectuat miercuri o percheziţie domiciliară la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”. Acţiunea are loc într-un dosar în care doi medici sunt suspectaţi că nu ar fi acordat îngrijiri corespunzătoare unui pacient care și-a pierdut viața în urmă cu două luni.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au fost emise mandate de aducere pe numele a două cadre medicale din spital . Cele două cadre medicale urmează să fie conduse şi audiate la sediul instituţiei în cursul zilei de miercuri.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat că activităţile desfăşurate au scopul de a lămuri circumstanţele în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcţională de Arşi a Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” la data de 31 august 2025.

Conform comunicatului, există indicii că pacientul nu ar fi beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice, ceea ce a determinat declanşarea anchetei şi efectuarea percheziţiilor la spital.

Printre persoanele vizate se numără medicul coordonator al Unității de Arși şi o doctoriţă. Cei doi sunt acuzaţi că nu ar fi acordat pacientului îngrijirile medicale corespunzătoare şi că ar fi consemnat date nereale în foaia de observaţie după decesul acestuia.