Percheziții la Chișinău. Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești pentru cetățeni ruși Video

Rwepublica Moldova. Mulți cetățeni străini, majoritatea ruși, au apelat la o companie din Chișinău pentru a obține rapid cetățenia Republicii Moldova, iar apoi pe cea română. Însă ceea ce părea o soluție rapidă pentru a dobândi documente oficiale s-a transformat într-o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, descoperită recent de autoritățile moldovenești. Prejudiciul adus bugetului public depășește șase milioane de lei.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 12 percheziții la o companie de la Chișinău ce presta servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României.

Din datele acumulate în dosar, după obținerea cetățeniei Republicii Moldova, actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru ca solicitanții, în mare parte cetățeni ai Federației Ruse, să obțină și cetățenia română.

Pentru aceste servicii, firmele încasau bani în lei, valută străină și chiar monedă electronică, fără a reflecta sumele în evidența contabilă și fără a achita impozitele datorate statului.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută, procuri și alte acte cu semne de falsificare.

În acest dosar sunt investigate compania vizată și două persoane din conducerea acesteia.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a recuperării prejudiciului.

În aprilie 2024 au avut mai ulte percheziții în Câmpulung Moldovenesc din România. Potrivit procurorilor Parchetului General, peste 1.700 de persoane din Ucraina, Federația Rusă, Moldova și alte state fost sovietice au obținut fraudulos acte de identitate românești. Intâi își falsificau certificatele de cetățenie română, generate în numele unor consulate ale României, din Sankt Petersburg, Chișinău, Belgrad și Istanbul. Unele erau copii ale unor certificate autentice, dar cu numele sau fotografia schimbate.

Anchetatorii estimează că aici printre cetățeni străini care ar fi primit documentele ar fi posibil să se fi strecurat și spioni ruși. Unii sunt bănuiți că ar fi furat chiar identitatea ucrainenilor morți în război.

În iulie 2025, Peste 200 de percheziții au fost desfășurate, marți, la sediile unor instituții publice și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar care vizează o rețea ce a facilitat obținerea ilegală a unor documente de identitate românești false.

Aceste acte au fost eliberate pentru cetățeni născuți în Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova, prin implicarea unor funcționari dintr-un serviciu de evidență a populației și o primărie din județul Botoșani. În acest caz, persoanele vizate sunt cercetate pentru luare de mită, fals informatic, dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.