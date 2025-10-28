Moartea doctoriței Ștefania Szabo: Și-ar fi injectat un anestezic

Tânăra doctoriță Ștefania Szabo, găsită moartă în spitalul din Buzău pe care îl conducea, și-ar fi administrat sedative puternice, iar în seara premergătoare decesului ar fi folosit un anestezic injectabil. Anchetatorii tratează cazul ca fiind unul atipic și investighează toate pistele posibile, potrivit unor surse citate de Observator.

La doar 37 de ani, Ștefania Szabo ocupa funcția de chirurg și director medical al celui mai mare spital din Buzău. Cu o zi înainte, participase la inaugurarea secției de Pneumologie, fără să manifeste vreun semn de disconfort, potrivit colegilor săi. La ora 14:00 a intrat în gardă, program care urma să dureze până a doua zi, la ora 8.

Managerul Spitalului Județean Buzău, Sorin Pătrașcu, a declarat că „garda, într-adevăr, a început destul de greu. Ultimul consult al dânsei a fost cu aproximaţie în jurul orei 23:00”. Aceasta a fost ultima interacțiune cunoscută cu medicul, înainte ca, la ora 6 dimineața, vestea morții sale să provoace un șoc în rândul personalului.

Colegii doctoriței pun tragedia pe seama stresului și epuizării profesionale.

„Nu e simplu să faci opt gărzi într-o lună. Nu-i simplu să munceşti de opt ori într-o lună câte 32 de ore”, a subliniat Graţiela Constantin, lider sindical al Spitalului Judeţean Buzău.

Managerul a adăugat: „Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Eu regret această pierdere. Şi îmi doresc în perioada următoare să fiţi sănătoşi şi să fim, într-adevăr, o echipă aşa cum am fost întotdeauna.”

Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău, a relatat că „muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu”.

Grațiela Constantin, lider sindical la Spitalul Județean Buzău, a adăugat: „Am fost de multe ori în situaţia de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu. Epuizată”.

Conform informațiilor obținute de Observator, medicul își administra singură sedative puternice, iar în seara precedentă ar fi solicitat propofol – un anestezic cu efect de încetinire a ritmului cardiac, care, dacă este utilizat incorect, poate deveni fatal.

Toxicologul Marius Chipurici a explicat pentru sursa citată că „există posibilitatea de a se ajunge la moarte pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința”.

Potrivit anchetei, doctorița ar fi obținut substanțele din farmacia spitalului, pe motiv că ar fi fost destinate unui pacient care, în final, nu le-a mai primit. Managerul unității medicale a precizat: „Singurul medicament care am auzit în această dimineaţă că era luat era doar o pastilă de inimă, dar era de întreţinere a funcţiei inimii, nu era un pacient cardiac”.

Procurorii tratează decesul ca pe un caz atipic și au anunțat că au ridicat probe importante din camera în care a fost găsită doctorița. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar începând de mâine urmează să fie audiate mai multe cadre medicale.

Surse judiciare precizează că, pe lângă necropsie, va fi realizat și un examen toxicologic, iar telefonul victimei a fost ridicat pentru efectuarea de percheziții informatice. Ștefania Szabo activa la Spitalul Județean de Urgență Buzău din anul 2020, iar din 2021 ocupa funcția de director medical al instituției.

Ștefania Szabo a absolvit Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București și și-a efectuat rezidențiatul la Spitalul Floreasca din Capitală. Ea era implicată activ și în Organizația Femeilor Social-Democrate, fiind considerată un membru de bază.

„A venit să facă lucruri bune aici. Doar într-un an de zile a ajuns director medical. Muncitoare şi un om care efectiv, în ultimii 3, 4 ani, nu şi-a luat nici măcar o zi de concediu”, a declarat primarul din Buzău, Constantin Toma. Potrivit colegilor, medicul își luase doar câteva zile de concediu în această vară pentru a-și susține examenul de medic primar.

Pe plan personal, trecea printr-un divorț dificil. A fost căsătorită până la începutul anului cu șeful serviciului anticorupție al poliției din Buzău, iar cei doi se aflau în proces de partaj al bunurilor.