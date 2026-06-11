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Tutunul și nicotina ajung prea ușor la minori, arată un sondaj. Autoritățile și mediul privat anunță măsuri de informare

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Tutunul și nicotina ajung prea ușor la minori, arată un sondaj. Autoritățile și mediul privat anunță măsuri de informareZero compromisuri / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA și Mega Image au lansat campania „Zero compromisuri”, o inițiativă care urmărește prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină.

Proiectul are ca obiectiv creșterea gradului de informare privind obligațiile legale referitoare la vânzarea acestor produse și promovarea responsabilității comune în protejarea minorilor.

Lansarea campaniei are loc în contextul dezbaterilor privind revizuirea legislației europene referitoare la produsele din tutun și nicotină.

Sondaj: peste 64% dintre români consideră că legea este aplicată insuficient

Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în aprilie 2026, 64,6% dintre români consideră că legislația care interzice accesul minorilor la produse din tutun și nicotină este aplicată în mică măsură sau deloc.

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Datele indică existența unei percepții publice potrivit căreia măsurile de control și verificare a respectării legii nu sunt suficiente pentru a împiedica accesul minorilor la astfel de produse.

Verificarea vârstei, în centrul campaniei

Inițiatorii campaniei atrag atenția că prevederile legale nu sunt întotdeauna suficient de bine cunoscute, iar verificarea vârstei cumpărătorilor nu este încă percepută drept o practică obișnuită în toate punctele de vânzare.

Campania „Zero compromisuri” își propune să încurajeze comercianții să respecte cu strictețe obligația de verificare a vârstei și să contribuie la consolidarea unei culturi a responsabilității în relația cu minorii.

Responsabilitate comună pentru protejarea minorilor

Reprezentanții organizațiilor implicate subliniază că limitarea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină necesită implicarea tuturor actorilor relevanți – autorități, comercianți, industrie, părinți și comunități locale.

Zero compromisuri

Zero compromisuri

Prin această inițiativă, partenerii campaniei urmăresc să crească nivelul de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de tutun și nicotină în rândul minorilor și să sprijine aplicarea eficientă a legislației existente.

Campania „Zero compromisuri”, un demers comun

Campania „Zero compromisuri” reunește instituții publice, mediul de afaceri și organizații profesionale într-un demers comun de prevenire a accesului minorilor la produse din tutun și nicotină.

Inițiativa vine pe fondul unei percepții publice potrivit căreia legislația actuală este aplicată insuficient și pune accent pe verificarea vârstei și responsabilitatea tuturor celor implicați.

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