Anchetă penală pentru ucidere din culpă, după moartea medicului Ștefania Szabo, de la Spitalul Judeţean Buzău

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după moartea medicului Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Medicul a fost găsit fără suflare în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce era de gardă, în camera de gardă a spitalului.

Potrivit comunicatului transmis de Parchet, echipa de anchetă a făcut cercetări la fața locului și a ridicat probe care vor ajuta la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs moartea medicului. „Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată în comunicat.

De asemenea, procurorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale de către Serviciul Județean de Medicină Legală Buzău, care va stabili cauza exactă a morții.

Procurorii anunță că măsurile dispuse în timpul urmăririi penale respectă prevederile Codului de procedură penală și nu afectează în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Marți dimineață, medicul Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău, unde se afla de serviciu. În jurul orei 6.00, colegii au observat că nu mai răspundea la telefon și au descoperit tragedia. Aceasta era medic chirurg și ocupa din 2021 funcția de director medical al unității.

Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a declarat că Ștefania Szabo era un medic dedicat, care făcea cel puțin șapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea desfășurată pe secție și în spital.

„Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale. Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a spus acesta.

Managerul a spus că, cu o zi înainte de tragedie, medicul participase la un eveniment public alături de colegi: „A fost cu mine în mașină, a fost împreună cu alți colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn”.

Colegii acesteia au declarat că medicul trecea printr-o perioadă de burnout, însă nu își permitea să își ia o pauză pentru a se odihni.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a spus o colegă a doctoriței, potrivit Reporter Buzoian.

Aceeași colegă a spus că medicul prezenta semne evidente care arătau că avea nevoie de odihnă: „Au fost situații când am văzut-o pur și simplu sleită de puteri și am rugat-o să meargă acasă, să-și vadă și de sănătatea dumneaei. A spus „nu, eu rămân aici că am treabă, trebuie să intru în sală”! Va aparține întotdeauna acest spital”.