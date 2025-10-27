Dosarul stomatologului care ar fi încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei cu mașina, clasat

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au decis clasarea dosarului medicului stomatolog acuzat că ar fi încercat, săptămâna trecută, să lovească cu mașina poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București.

Procurorii au stabilit că șoferul nu consumase droguri sau alte substanțe psihoactive și putea conduce, deși avea permisul suspendat.

„În esenţă, din probatoriul administrat a rezultat că, în ceea ce priveşte infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulaţie, iar referitor la infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa altor substanţe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul şoferului substanţe psihoactive”, a anunțat, luni, Parchetul.

Reprezentanții Parchetului au anunțat că șoferul nu a fost acuzat de alte fapte, iar anchetatorii au ajuns la concluzia că nu a vrut să lovească poarta ambasadei.

De altfel, medicul stomatolog a explicat, la câteva zile după incident, că nu a încercat să intre în curtea ambasadei, ci doar să întoarcă mașina în dreptul clădirii, iar în timpul manevrei, un jandarm aflat la postul de pază din exterior a interpretat gestul ca pe un incident de securitate și l-a somat să se oprească, moment în care bărbatul s-a speriat și a ieșit din mașină, fiind imobilizat de forțele de ordine.

Joi dimineaţă, pe 23 octombrie, Jandarmeria Capitalei a anunţat că, în jurul orei 3:15, un bărbat a încercat să lovească poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei cu maşina.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat. În scurt timp, la faţa locului a ajuns şi un echipaj de la Poliţia Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat”, anunța Jandarmeria.