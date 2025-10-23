S-a descoperit cine este bărbatul care a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei

Un bărbat de 53 de ani, identificat drept medicul stomatolog Bogdan Mătușoiu, a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București. Testele au arătat că se afla sub influența benzodiazepinelor și amfetaminelor.

Un incident grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, la Ambasada Federației Ruse din București, unde un bărbat aflat la volanul unui autoturism a încercat să lovească poarta principală a reprezentanței diplomatice.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 03:15, potrivit Jandarmeriei Capitalei, care a confirmat că incidentul a fost gestionat fără victime și fără pagube majore.

Conform surse judiciare, șoferul a fost identificat ca fiind Bogdan Mătușoiu, un medic stomatolog cunoscut în București, născut în 1972.

Jandarmul aflat în postul de pază al ambasadei a observat mașina care se apropia cu viteză de poarta de acces auto. După somația verbală, acesta a reușit să oprească vehiculul, evitând impactul.

„În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului au ajuns două echipaje de jandarmerie şi un echipaj antiterorist al Serviciului Român de Informaţii (SRI). La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

După imobilizare, polițiștii Brigăzii Rutiere au verificat datele bărbatului în sistem și au constatat că avea permisul de conducere suspendat.

Testele antidrog efectuate la fața locului au indicat prezența benzodiazepinelor și amfetaminelor — substanțe interzise aflate pe lista celor care afectează grav capacitatea de a conduce.

Ulterior, șoferul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice și, apoi, la sediul Brigăzii Rutiere, unde se desfășoară ancheta.

Autoritățile au transmis că intervenția promptă a forțelor de ordine a împiedicat producerea unui incident mai grav.

„Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.

Zona a fost securizată imediat după incident, iar circulația a fost restricționată temporar pentru verificări tehnice.