Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta obiectivului diplomatic

Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta unei ambasade din Capitală. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre Ambasada Rusiei, notează Mediafax.

Un incident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în București, în apropierea unui obiectiv diplomatic aflat sub pază militară. Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta de acces a ambasadei cu autoturismul său. Obiectivul vizat ar fi fost Ambasada Federației Ruse.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, evenimentul s-a produs pe 23 octombrie 2025, la ora 03:15. Jandarmul aflat în postul de pază a observat mașina care se deplasa cu viteză spre poartă și a reușit să o oprească în ultimul moment, după somarea verbală a șoferului.

La fața locului au intervenit imediat două echipaje de jandarmi și un echipaj antiterorist al Serviciului Român de Informații (SRI), care asigură protecția perimetrelor diplomatice.

Bărbatul a încercat să fugă cu mașina în momentul în care a văzut forțele de ordine, însă a fost blocat și imobilizat în scurt timp.

După verificarea documentelor, polițiștii rutieri au constatat că șoferul avea permisul de conducere suspendat, iar testele antidrog au indicat prezența benzodiazepinelor și amfetaminelor în organism.

Conform procedurii, bărbatul – cetățean român – a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea probelor biologice, apoi a fost escortat la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și conducere cu permisul suspendat, iar în funcție de rezultatele analizelor, ancheta ar putea fi extinsă și pentru alte fapte.

Jandarmeria Capitalei a transmis că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu au existat victime sau pagube materiale semnificative.

Zona a fost securizată pentru scurt timp, iar circulația a fost restricționată până la finalizarea verificărilor.