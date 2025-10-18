Diana Șoșoacă, prezentă la un eveniment unde a vorbit Putin. A oferit un interviu pentru o televiziune de stat

Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost prezentă la Moscova la gala organizată de postul Russia Today (RT), cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființare, eveniment la care a participat și președintele rus Vladimir Putin, potrivit imaginilor publicate chiar de aceasta pe Facebook.

Europarlamentarul a distribuit înregistrări din sala Teatrului Bolșoi, locul desfășurării galei, și a susținut, într-un comunicat al formațiunii sale, că a participat ca „invitată specială” a televiziunii. „Într-un moment în care libertatea de exprimare este sugrumată în Europa, Diana Iovanovici-Șoșoacă a dus, la Moscova, vocea poporului român, liber și demn, spunând adevărul pe care Uniunea Europeană și mass-media globalistă încearcă să-l ascundă”, se arată în comunicatul SOS România.

Russia Today, finanțată de statul rus, se află sub interdicție în Uniunea Europeană încă din 2022, ca parte a sancțiunilor aplicate Moscovei după declanșarea războiului din Ucraina. În acest context, Șoșoacă a transmis mesaje critice la adresa instituțiilor europene:

„În timp ce canale independente sunt blocate sau interzise, propaganda globalistă este promovată agresiv în toate statele membre ale Uniunii Europene (…) Oamenii mor nu pentru libertate, ci pentru ambițiile celor care vor să ajungă la granițele Rusiei. Pacea nu se poate construi cu tancuri și bombe, ci cu respect pentru adevăr și istorie (…) Europa trebuie să se trezească. Dictatura nu mai vine cu tancuri, ci cu directive, cu cenzură și frică”, se precizează în comunicatul SOS România.

Lidera SOS a reacționat la deciziile autorităților invocând propriile probleme juridice și susținând că este victima unei persecuții politice, afirmând: „După ce mi-au interzis candidatura la președinție și au încercat să desființeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul. Aceasta nu este democrație – este nazism reînviat”.

Europarlamentarul a acordat joi un interviu unui post de televiziune apropiat Kremlinului, difuzat ulterior pe rețelele sociale, în care a susținut ideea de „libertate” în presă, afirmând: „Să fii liber în mass-media înseamnă să fii exact ca mine, pentru că eu sunt liberă în politică și nu poți fi liber în politică, dacă spui adevărul, așadar tu și cu mine suntem ca un frate și o soră”.

A urmat o serie de aprecieri despre RT și UE:

„Adevărul este Dumnezeu. Ați reușit să vă impuneți peste tot în lume, mai ales pentru că sunteți atât de interziși peste tot. În România (…) dacă nu ai un VPN, nu poți accesa Russia Today. Pentru mulți români sunteți cunoscuți pentru că eu apar mereu pe Russia Today și, desigur, aveți foarte mult curaj să invitați oameni ca mine, care spun adevărul (…) Ei (Uniunea Europeană n.r.) acuză Rusia că e o dictatură, dar nu văd dictatura din propria lor ogradă. E ca pe timpul Inchiziției Catolice, care timp de 600 de ani au ars, au torturat și au băgat la închisoare oameni care spuneau adevărul”, a continuat Șoșoacă.

Despre Parlamentul European, Șoșoacă a folosit formulări vehemente: „Ei trăiesc într-o bulă, pe Marte, și vorbesc despre viața noastră de pe Terra. Sunt ca o mafie și nu este o metaforă. Sunt efectiv o mafie. Au încercat să mă atragă în spațiul lor, dar am refuzat. Au bani și nu concep că există oameni care nu au bani. Vor să fie ca Statele Unite, nu ca Rusia, pentru că nu recunosc puterea Rusiei. În Moscova am văzut copii care citeau în avion, nu stăteau pe telefon. Ursula von der Leyen crede că este ca Putin sau ca Trump, dar nu are inteligența lor”, a mai spus europarlamentarul.

După declanșarea războiului din Ucraina, Diana Iovanovici-Șoșoacă a făcut mai multe vizite la Ambasada Federației Ruse din București, gesturi pe care Curtea Constituțională le-a considerat relevante atunci când i-a respins candidatura la alegerile prezidențiale.

În motivare, CCR a menționat declarațiile acesteia, inclusiv momentul în care „și-a cerut scuze Ambasadei Rusiei pentru protestul legat de masacrul de la Fântâna Albă”, precum și afirmațiile potrivit cărora „în Rusia e mai multă democrație decât în România de o mie de ori”.

Curtea a subliniat că astfel de poziționări publice și participarea la evenimente asociate unui stat agresor sunt incompatibile cu obligațiile fundamentale ale președintelui României, care trebuie să respecte Constituția și să garanteze apartenența țării la Uniunea Europeană și NATO.