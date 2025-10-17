Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că la viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc la Budapesta, în Ungaria, vor participa doar cele două țări. Totuși, el a precizat că Statele Unite vor menține legătura cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.

„Va fi o întâlnire bilaterală”, a afirmat președintele SUA. „Dar vom păstra legătura cu președintele Zelenski. Există multă animozitate între cei doi președinți, și nu exagerez când spun asta.”

Trump a anunțat joi, după o conversație telefonică de două ore cu Vladimir Putin, că cei doi lideri se vor întâlni în următoarele săptămâni la Budapesta. Data exactă nu a fost încă stabilită, însă Casa Albă a confirmat că pregătirile sunt în curs.

Întâlnirea ar urma să aibă loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Moscova și Kiev, dar și al încercărilor Washingtonului de a impulsiona un proces de negociere care să ducă la o eventuală încetare a ostilităților.

Întrebat de jurnaliști dacă este îngrijorat că președintele rus încearcă să câștige timp prin aceste discuții, Donald Trump a răspuns cu un ton glumeț, dar ferm:

„Da, sunt îngrijorat. Dar știți, toată viața mea am fost manipulat de cei mai buni dintre ei și am ieșit foarte bine din asta, așa că este posibil, da, puțin timp. Este în regulă. Dar cred că sunt destul de bun la chestia asta.”

Trump a adăugat că este convins de dorința lui Putin de a ajunge la un acord de pace. „Cred că vrea să încheie un acord. Eu am încheiat opt. O să închei al nouălea. Cred că vrea să încheie un acord”, a spus liderul american.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el și Donald Trump „încep să se înțeleagă” și că liderul american este „foarte bine informat” în legătură cu situația de pe câmpul de luptă.

„Cred că este de mare ajutor”, a spus Zelenski. „Dar suntem încă în război.”

Declarațiile celor doi lideri vin după o serie de contacte diplomatice intense menite să reactiveze inițiativele de pace, pe fondul conflictului prelungit dintre Rusia și Ucraina.

În același context, Donald Trump a subliniat rolul său de mediator și dorința de a facilita un dialog între părțile implicate.

„Sunt președintele mediator”, a spus Trump. „Îmi place să rezolv conflictele.” Totuși, liderul de la Casa Albă a recunoscut dificultatea situației actuale: „Nu mediez o situație ușoară... Este mult mai ușor când oamenii se înțeleg între ei, când se întâlnesc, când se plac. Nu ne aflăm neapărat în această situație.”