Trump și Zelenski, declarații la Casa Albă despre posibila întâlnire cu Putin: Ungaria e o țară sigură

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, potrivit Reuters.

În declarațiile de presă, referindu-se la posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, Donald Trump a evocat experiența sa de la summitul din Egipt, unde a „fost în aceeași încăpere cu lideri care nu se plac, dar care au reușit să se înțeleagă”.

„Acești doi lideri nu se plac și vrem să facem să fie confortabil pentru toată lumea, așa că, într-un fel sau altul, vom fi implicați în trilaterale, dar ar putea fi separate”, a spus președintele american.

La începutul discuției dintre cele două delegații, Trump l-a descris pe Zelenski drept „un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe”. „A îndurat multe, iar noi am îndurat alături de el”, a adăugat el.

La rândul său, Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru acordul privind Fâșia Gaza și și-a exprimat încrederea că, cu sprijinul acestuia, războiul din Ucraina poate fi oprit. „Sunt încrezător că, cu ajutorul dumneavoastră, putem opri acest război”, i-a spus președintele ucrainean, mulțumindu-i de mai multe ori lui Trump.

Întrebat dacă Washingtonul va permite ucrainenilor să lovească în profunzimea Rusiei, liderul american a răspuns: „Vom discuta despre acest lucru. Este ceva despre care vom discuta”.

Trump a confirmat că plănuiește o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în Ungaria. Înainte de a vorbi despre detaliile discuției, Trump a ținut să-l laude pe premierul ungar Viktor Orbán, pe care l-a numit „un lider foarte bun”.

„Ungaria este o țară sigură, care a făcut o treabă foarte bună”, a declarat Trump reporterilor. „Este un lider foarte bun în ceea ce privește conducerea țării sale. Nu are multe dintre problemele cu care se confruntă alte țări.”

Întrebat dacă la întâlnire va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns că „rămâne de stabilit”, sugerând că organizatorii caută o formulă acceptabilă pentru toți participanții.

„Între Putin și Zelenski există animozități. Vrem să fie confortabil pentru toată lumea. Vom fi implicați în trei, dar s-ar putea să fim separați”, a declarat președintele american.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că o eventuală negociere cu Rusia trebuie să înceapă cu un armistițiu și o discuție directă.

„În primul rând, cred că trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistițiu... Așa cum am spus anterior, suntem dispuși să discutăm în orice format, bilateral, trilateral, nu contează”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că, indiferent de formatul negocierilor, Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate și de sprijin militar constant din partea aliaților.

„NATO este foarte importantă pentru ucraineni. Desigur, este decizia noastră, decizia aliaților, să decidem unde ne aflăm, dar cel mai important pentru oamenii din Ucraina, care sunt supuși atacurilor zilnice, este să aibă garanții de securitate foarte solide”, a spus el.

Zelenski a adăugat că „armele sunt foarte importante, aliații de partea noastră sunt foarte importanți”, și că „garanțiile bilaterale de securitate între mine și președintele Trump sunt, de asemenea, foarte importante”.